Атака РФ на Винницкую область: поврежден промышленный объект и частный дом

В ночь на воскресенье, 25 октября, войска РФ продолжали наносить удары по территории Винницкой области. Есть последствия.

Об этом сообщила в Telegram-канале глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По данным ОГА, в результате атаки врага в настоящее время зафиксированы повреждения гражданского промышленного объекта и частного домовладения.

Информация о пострадавших не поступала.

Спасатели и все ответственные службы работают на месте происшествия.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ атаковала энергообъект в Винницкой области: в одном из районов - аварийные отключения света.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг вновь атаковал энергетику Винницкой области: часть области и Винницы остались без света и воды