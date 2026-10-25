Атака РФ на Винницкую область: поврежден промышленный объект и частный дом
В ночь на воскресенье, 25 октября, войска РФ продолжали наносить удары по территории Винницкой области. Есть последствия.
Об этом сообщила в Telegram-канале глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным ОГА, в результате атаки врага в настоящее время зафиксированы повреждения гражданского промышленного объекта и частного домовладения.
Информация о пострадавших не поступала.
Спасатели и все ответственные службы работают на месте происшествия.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что РФ атаковала энергообъект в Винницкой области: в одном из районов - аварийные отключения света.
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