Удар РФ по Виннице: спасатели завершили разбор завалов жилого дома, пострадали семь человек. ФОТОрепортаж
В Виннице в результате утренней российской атаки пострадали семь человек, двое из них были госпитализированы. Аварийно-спасательные работы и разбор завалов в поврежденном жилом доме завершены.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Семь человек ранены, двое доставлены в больницу
По информации ГСЧС, во время разбора завалов погибших и пострадавших не обнаружено. В то же время в течение дня число людей, пострадавших в результате атаки, возросло до семи.
"К счастью, погибших и травмированных под завалами не обнаружено. В течение дня число пострадавших возросло до семи, двое из них были госпитализированы", - сообщили в ГСЧС.
Психологи службы оказали помощь 17 людям.
Последствия атаки ликвидировали 63 спасателя
К ликвидации последствий российского удара привлекли 63 спасателя и 14 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в результате ночной российской атаки в Виннице повреждены жилые дома в двух микрорайонах города - на Замости и Малых Хуторах.
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