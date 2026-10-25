Трамп заявил, что США должны решить, заключать ли соглашение с Ираном или возобновлять удары, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону пора решить, заключать ли соглашение с Ираном или возобновить военные удары по стране. По его словам, Соединенные Штаты должны определиться с дальнейшими действиями в отношении Тегерана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

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Трамп заявил, что США должны определиться с Ираном

Американский президент подчеркнул, что Вашингтон не собирается затягивать ситуацию и должен принять решение о дальнейших действиях.

"Мне нужно принять решение: довести дело до конца, что было бы очень легко, или заключить соглашение? Вот и все. Мы не играем в игры", - заявил Трамп.

Таким образом, президент США обозначил два возможных варианта: заключение соглашения с Тегераном или возобновление атак.

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США и Израиль готовили планы новых ударов

Ранее The New York Times сообщала, что военные ведомства США и Израиля разработали конкретные планы по возобновлению ударов по Ирану после промежуточных выборов в Соединенных Штатах, которые состоятся 3 ноября.

Также Трамп заявлял, что Иран делает все возможное, чтобы повысить цены на нефть в преддверии американских выборов.

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