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Новости Операция США против Ирана
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Трамп заявил, что США должны решить, заключать ли соглашение с Ираном или возобновлять удары, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости принятия решения по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону пора решить, заключать ли соглашение с Ираном или возобновить военные удары по стране. По его словам, Соединенные Штаты должны определиться с дальнейшими действиями в отношении Тегерана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

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Трамп заявил, что США должны определиться с Ираном

Американский президент подчеркнул, что Вашингтон не собирается затягивать ситуацию и должен принять решение о дальнейших действиях.

"Мне нужно принять решение: довести дело до конца, что было бы очень легко, или заключить соглашение? Вот и все. Мы не играем в игры", - заявил Трамп.

Таким образом, президент США обозначил два возможных варианта: заключение соглашения с Тегераном или возобновление атак.

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США и Израиль готовили планы новых ударов

Ранее The New York Times сообщала, что военные ведомства США и Израиля разработали конкретные планы по возобновлению ударов по Ирану после промежуточных выборов в Соединенных Штатах, которые состоятся 3 ноября.

Также Трамп заявлял, что Иран делает все возможное, чтобы повысить цены на нефть в преддверии американских выборов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть выросли из-за опасений новых перебоев в поставках с Ближнего Востока

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Иран (3214) США (30829) Трамп Дональд (8483)
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Топ комментарии
+7
Дивний цей побєдобєсєц, війну в Ірані розпочав сам ТРАМП, а її продовження, чомусь має вирішувати Народ США??? Може гексет і рубіо, разом з вітьком і зятьком, підуть в Іран із поясом шахіда??
А де ж на війні проти хомейністів в Ірані, оті дебіли-штурмові йолопи Трампа, що штурмували держустанову США на очах усього Світу ???
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25.10.2026 20:00 Ответить
+2
Монету він підбрасує на біржі власними заявами иа має з цього великий зиск..
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25.10.2026 19:59 Ответить
+2
Рудий чорт вже не просто чорт, він вже клован.
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25.10.2026 20:02 Ответить

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