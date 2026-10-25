Трамп заявил, что США должны решить, заключать ли соглашение с Ираном или возобновлять удары, - Bloomberg
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону пора решить, заключать ли соглашение с Ираном или возобновить военные удары по стране. По его словам, Соединенные Штаты должны определиться с дальнейшими действиями в отношении Тегерана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Трамп заявил, что США должны определиться с Ираном
Американский президент подчеркнул, что Вашингтон не собирается затягивать ситуацию и должен принять решение о дальнейших действиях.
"Мне нужно принять решение: довести дело до конца, что было бы очень легко, или заключить соглашение? Вот и все. Мы не играем в игры", - заявил Трамп.
Таким образом, президент США обозначил два возможных варианта: заключение соглашения с Тегераном или возобновление атак.
США и Израиль готовили планы новых ударов
Ранее The New York Times сообщала, что военные ведомства США и Израиля разработали конкретные планы по возобновлению ударов по Ирану после промежуточных выборов в Соединенных Штатах, которые состоятся 3 ноября.
Также Трамп заявлял, что Иран делает все возможное, чтобы повысить цены на нефть в преддверии американских выборов.
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А де ж на війні проти хомейністів в Ірані, оті дебіли-штурмові йолопи Трампа, що штурмували держустанову США на очах усього Світу ???