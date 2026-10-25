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Новости Встреча Си, Трампа и путина
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Уже началась подготовка к саммиту Трампа, Си Цзиньпина и Путина, - Ушаков

Россия хочет саммит Путина, Трампа и Си Цзиньпина по Украине

В Кремле заявили о начале подготовки к трехсторонним переговорам с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Сейчас я уже могу точно сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к её (трехсторонней встрече — ред.) проведению, к ней уже началась подготовка", — отметил Ушаков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Си Цзиньпин хочет провести трехсторонний саммит с Трампом и Путиным, - The Times

Что этому предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что саммит Трампа, Си и Путина грозит разделением мира на три сферы влияния.

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Автор: 

путин владимир (22061) Си Цзиньпин (434) Трамп Дональд (8483)
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Топ комментарии
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три клімаксні маразматика вирішили світ поділити.
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25.10.2026 13:13 Ответить
+6
Вологі кацапські мрії. Після 3 листопада буде у патлатого саміт...по відмазкам від імпічменту.
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25.10.2026 13:21 Ответить
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Три деда будут делить делить на троих бутылочку кефира...
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25.10.2026 13:12 Ответить

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