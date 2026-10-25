Уже началась подготовка к саммиту Трампа, Си Цзиньпина и Путина, - Ушаков
В Кремле заявили о начале подготовки к трехсторонним переговорам с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.
Об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Сейчас я уже могу точно сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к её (трехсторонней встрече — ред.) проведению, к ней уже началась подготовка", — отметил Ушаков.
Что этому предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что саммит Трампа, Си и Путина грозит разделением мира на три сферы влияния.
Топ комментарии
+6 Дід Степан
показать весь комментарий25.10.2026 13:13 Ответить Ссылка
+6 Bill Yard
показать весь комментарий25.10.2026 13:21 Ответить Ссылка
+5 Серый Вовк
показать весь комментарий25.10.2026 13:12 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль