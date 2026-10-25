Уже началась подготовка к саммиту Трампа, Си Цзиньпина и Путина, - Ушаков

В Кремле заявили о начале подготовки к трехсторонним переговорам с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности

"Сейчас я уже могу точно сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к её (трехсторонней встрече — ред.) проведению, к ней уже началась подготовка", — отметил Ушаков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Си Цзиньпин хочет провести трехсторонний саммит с Трампом и Путиным, - The Times

Что этому предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что саммит Трампа, Си и Путина грозит разделением мира на три сферы влияния.

Читайте также: Трамп допустил возможность встречи с Путиным в Китае