Вже розпочалася підготовка до саміту Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна, - Ушаков

У Кремлі заявили про початок підготовки до тристоронніх переговорів за участі Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

Про це повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Зараз я вже можу точно сказати, що й у Москві, й у Пекіні, й у Вашингтоні у принципі готові до її (тристоронньої зустрічі, - ред.) проведення, до неї вже розпочалася підготовка", - зазначив Ушаков.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що саміт Трампа, Сі та Путіна загрожує поділом світу на три сфери впливу.

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