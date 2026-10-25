Вже розпочалася підготовка до саміту Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна, - Ушаков
У Кремлі заявили про початок підготовки до тристоронніх переговорів за участі Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.
Про це повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Зараз я вже можу точно сказати, що й у Москві, й у Пекіні, й у Вашингтоні у принципі готові до її (тристоронньої зустрічі, - ред.) проведення, до неї вже розпочалася підготовка", - зазначив Ушаков.
Що передувало?
Раніше ЗМІ повідомили, що саміт Трампа, Сі та Путіна загрожує поділом світу на три сфери впливу.
Топ коментарі
+6 Дід Степан
показати весь коментар25.10.2026 13:13 Відповісти Посилання
+6 Bill Yard
показати весь коментар25.10.2026 13:21 Відповісти Посилання
+4 Серый Вовк
показати весь коментар25.10.2026 13:12 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль