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Новини Зустріч Сі, Трампа та Путіна
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Вже розпочалася підготовка до саміту Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна, - Ушаков

Росія хоче саміт Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна щодо України

У Кремлі заявили про початок підготовки до тристоронніх переговорів за участі Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

Про це повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Зараз я вже можу точно сказати, що й у Москві, й у Пекіні, й у Вашингтоні у принципі готові до її (тристоронньої зустрічі, - ред.) проведення, до неї вже розпочалася підготовка", - зазначив Ушаков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін хоче провести тристоронній саміт із Трампом і Путіним, - The Times

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що саміт Трампа, Сі та Путіна загрожує поділом світу на три сфери впливу.

Також читайте: Трамп припустив можливість зустрічі з Путіним у Китаї

Автор: 

путін володимир (13793) Сі Цзіньпін (461) Трамп Дональд (8524)
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Топ коментарі
+6
три клімаксні маразматика вирішили світ поділити.
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25.10.2026 13:13 Відповісти
+6
Вологі кацапські мрії. Після 3 листопада буде у патлатого саміт...по відмазкам від імпічменту.
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25.10.2026 13:21 Відповісти
+4
Три деда будут делить делить на троих бутылочку кефира...
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25.10.2026 13:12 Відповісти

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