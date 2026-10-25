Саммит Трампа, Си и Путина грозит разделением мира на три сферы влияния, - The Guardian

В течение последних двух лет велось много дискуссий о "конце Запада". На запланированном саммите с участием Трампа, Путина и Си эти опасения могут обрести вполне реальные очертания.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

В течение последних двух лет президентского срока в США, когда существует риск потери контроля над Конгрессом, а рейтинг одобрения стремительно падает, Дональд Трамп может ощущать, как его власть ослабевает. Принятие внутренних законодательных инициатив, особенно в эпоху, когда двухпартийное сотрудничество практически отсутствует, полностью останавливается. Но с приближением конца срока полномочий, когда президенты США начинают думать о своем наследии, остается одна сфера деятельности, где они имеют влияние: остальной мир.

Так, в последние недели своего президентства в 1992 году Джордж Г. В. Буш направил 28 тысяч американских военных в Сомали, чтобы помочь положить конец голоду.

Для Билла Клинтона такой попыткой стала почти невыполнимая инициатива по установлению мира на Ближнем Востоке путем урегулирования израильско-палестинского конфликта.

Барак Обама восстановил дипломатические отношения с Кубой, совершив исторический визит в Гавану, а также приложил последние успешные усилия для заключения ядерного соглашения с Ираном.

Через десять дней Дональд Трамп может войти в свою "сумеречную зону". Он почти наверняка утратит контроль над Палатой представителей: вполне возможно, что ему придётся иметь дело с Сенатом, в котором большинство будут составлять демократы. Любые надежды на принятие внутриполитических законодательных инициатив (о которых он не особо беспокоился в течение первых двух лет) окончательно исчезнут. Зато Трампа может ждать ряд расследований, которые вновь могут привести к импичменту.

Однако на мировой арене ситуация будет иной. И в отличие от Буша-старшего, Клинтона или Обамы, амбиции Трампа вряд ли будут направлены на установление мира. Первые два года его второго срока были катастрофическими, а последние два могут оказаться еще хуже.

Читайте также: Путин предложил Трампу встретиться в Китае: Кремль рассказал о подготовке саммита

Как ожидается, после промежуточных выборов США планируют возобновить свою войну против Ирана. Предательство Украины со стороны Трампа уже в самом разгаре. На прошлой неделе он заявил, что "Россия, откровенно говоря, вела себя в отношении Украины вполне нормально", в то время как его посланник Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве и назвал его "гуманистом".

Новый мировой порядок

Помимо войны на Ближнем Востоке и политики умиротворения в Европе прорисовывается тень нового мирового порядка, к которому Трамп будет неустанно стремиться в последние годы своего президентства. РФ уже предложила провести в следующем месяце в Китае саммит с участием Путина, Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина.

Такая беспрецедентная встреча, если она состоится, может иметь разрушительные последствия для мира. Эти трое лидеров имеют амбиции изменить способ управления миром, по сути разделив его на сферы влияния.

В статье отмечается, что один саммит не превратит идею в реальность, но он направит мир по очень опасному пути. В Европе последствия выйдут за пределы Украины, если США откажутся помогать защищать страны, которым угрожает Россия. В Восточной Азии "отступление" США вызовет огромные проблемы для Тайваня, Южной Кореи и Японии, а также для Австралии.

В течение последних двух лет много говорили о "конце Запада". Похоже, настал момент, когда многие из этих опасений могут стать реальностью.

Стремление администрации Трампа разделить мир на сферы влияния и встать на сторону диктаторов, а не демократов, давно очевидно. В прошлогодней Стратегии национальной безопасности США содержалась резкая критика традиционных американских союзников в Европе и Восточной Азии. Но больше всего шокировало то, о чем в ней не было сказано. Ни Россия, ни Китай не подверглись прямой критике. В шести абзацах, описывающих угрозу для Тайваня, Китай не упоминался ни разу. В других частях документа Китай, напротив, даже получил похвалу как "богатая и могущественная страна".

В разделе, посвящённом агрессии РФ против Украины, не упоминалось, как началась война, и не содержалось никаких намеков на то, что Путина следует победить. Вместо этого основное внимание сосредоточивалось на том, как США могли бы помочь Европе и России наладить отношения. В 33-страничном документе говорилось о важности контроля США над Западным полушарием, но было четко указано: пока США сохраняют экономическое доминирование, Вашингтон не слишком беспокоится о том, защищены ли другие части мира.

Читайте: Зеленский о возможной встрече Трампа, Си Цзиньпина и Путина: Украину нужно привлекать к обсуждениям

"Дела других стран касаются нас только тогда, когда их действия непосредственно угрожают нашим интересам", — говорилось в документе.

Отмечается, что для Путина это успех, к которому он шел почти три десятилетия. Он давно рассматривает поддержку демократии со стороны США в Восточной Европе и Центральной Азии как "вмешательство" в сферу российских интересов. Теперь же появился президент США, который с этим соглашается.

Трамп также вознес Путина на гораздо более высокий пьедестал, чем того заслуживают российская экономика и её технологический потенциал.

В то же время Си Цзиньпин также приветствует риторический уход США из Восточной Азии, особенно если это даст Китаю больший контроль в регионе. Между тем отношение к Китаю в мире улучшилось, тогда как к США — ухудшилось.

Речь идет не только о территориальном контроле. Все три лидера видят возможность углубления экономических связей. Для США и Китая главными вопросами являются будущий контроль над экономическими цепочками поставок и технологическими платформами, тогда как ресурсы ископаемого топлива России также являются важным фактором. Все три страны являются ключевыми игроками в новой космической гонке, как с точки зрения коммерческого, так и военного контроля. Если эти три страны начнут сотрудничать, оставив в стороне Европу и остальной мир, это коренным образом изменит характер геополитики. Десятилетие назад разговоры о многополярном мире основывались на представлении о США, Китае и ЕС как о трех самых мощных силах. Каким-то образом Брюссель уступил место Москве.

До сих пор остальные страны Запада пытались как-то справляться. НАТО до сих пор существует на бумаге, саммиты G7 и G20 могут быть хаотичными, но они проходят. Оптимисты указывают на то, что Трамп посетил Генеральную Ассамблею ООН, а его администрация до сих пор активно вовлечена в повседневную деятельность Организации.

Премьер-министр Канады Марк Карни предупреждал, что старый мировой порядок не вернется, однако, несмотря на возобновление дискуссии о том, как Европа может защитить себя без США, до сих пор царит ощущение, что все просто ждут окончания срока полномочий Трампа. Но потенциальный саммит "великих держав" делает этот факт еще более очевидным — игнорировать его становится все труднее.

Читайте: Информации о возможной встрече Си Цзиньпина, Трампа и Путина нет, - МИД Китая

Каковы возможные результаты

Хотя американские президенты часто стремятся добиться успеха во внешней политике в конце своего срока пребывания у власти, история показывает, что им это редко удается.

Трамп получит свою фотосессию на саммите великих держав и, возможно, это все, чего он хочет. Также нет никакой гарантии, что эта сомнительная "тройка" станет постоянным геополитическим явлением. Внешняя политика Трампа расколола его движение MAGA и шокировала даже некоторых традиционных консерваторов.

Впрочем, даже если Трамп не победит, это еще не значит, что США не проиграют. Он прибудет в Китай фактически в самый слабый момент своего президентства. Он — "хромая утка" (президент, досиживающий последние месяцы на посту), обреченный едва дотянуть до финиша. Напротив Трампа будут стоять два авторитарных лидера, которым чуть за 70, и которые считают, что единственное, что мешает им править своими странами еще два десятилетия, — это смерть. Учитывая их разговоры о способах продления жизни, возможно, они оба верят, что смогут править еще дольше.

Читайте также: Разговоры о встрече Трампа, Си Цзиньпина и Путина были, - Рубио

Если этот саммит состоится, он выведет Путина из международной изоляции и подтвердит позицию Си Цзиньпина как мирового лидера, которого нельзя игнорировать. Образ этих трех лидеров станет определяющим для эпохи, когда основанный на правилах международный порядок подорван, а новый неопределенный период начинает формироваться.