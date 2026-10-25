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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп заявив, що США мають вирішити, чи укладати угоду з Іраном, чи відновлювати удари, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність рішення щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону час вирішити, чи укладати угоду з Іраном, чи відновлювати військові удари по країні. За його словами, Сполучені Штати мають визначитися з подальшими діями щодо Тегерана.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

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Трамп заявив, що США мають визначитися з Іраном

Американський президент наголосив, що Вашингтон не збирається затягувати ситуацію та має ухвалити рішення щодо подальших дій.

"Мені треба прийняти рішення: чи довести справу до кінця, що було б дуже легко, чи укласти угоду? Ось і все. Ми не граємо в ігри", — заявив Трамп.

Таким чином, президент США окреслив два можливі варіанти: укладення угоди з Тегераном або відновлення атак.

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США та Ізраїль готували плани нових ударів

Раніше The New York Times повідомляла, що військові відомства США та Ізраїлю розробили конкретні плани щодо відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів у Сполучених Штатах, які відбудуться 3 листопада.

Також Трамп заявляв, що Іран робить усе можливе, аби підвищити ціни на нафту напередодні американських виборів.

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Іран (3322) США (23008) Трамп Дональд (8524)
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Топ коментарі
+5
Дивний цей побєдобєсєц, війну в Ірані розпочав сам ТРАМП, а її продовження, чомусь має вирішувати Народ США??? Може гексет і рубіо, разом з вітьком і зятьком, підуть в Іран із поясом шахіда??
А де ж на війні проти хомейністів в Ірані, оті дебіли-штурмові йолопи Трампа, що штурмували держустанову США на очах усього Світу ???
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25.10.2026 20:00 Відповісти
+2
Рудий чорт вже не просто чорт, він вже клован.
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25.10.2026 20:02 Відповісти
+2
Гоп-стоп, взяти іран на бздо - улюблені прийомчики Трампа, - не вдалося. Більш імовірно, шукає приводу вислизнути з капкану, який сам собі витворив. Треба на когось звалити вину за авантюру.
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25.10.2026 20:06 Відповісти

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