Трамп заявив, що США мають вирішити, чи укладати угоду з Іраном, чи відновлювати удари, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону час вирішити, чи укладати угоду з Іраном, чи відновлювати військові удари по країні. За його словами, Сполучені Штати мають визначитися з подальшими діями щодо Тегерана.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

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Трамп заявив, що США мають визначитися з Іраном

Американський президент наголосив, що Вашингтон не збирається затягувати ситуацію та має ухвалити рішення щодо подальших дій.

"Мені треба прийняти рішення: чи довести справу до кінця, що було б дуже легко, чи укласти угоду? Ось і все. Ми не граємо в ігри", — заявив Трамп.

Таким чином, президент США окреслив два можливі варіанти: укладення угоди з Тегераном або відновлення атак.

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США та Ізраїль готували плани нових ударів

Раніше The New York Times повідомляла, що військові відомства США та Ізраїлю розробили конкретні плани щодо відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів у Сполучених Штатах, які відбудуться 3 листопада.

Також Трамп заявляв, що Іран робить усе можливе, аби підвищити ціни на нафту напередодні американських виборів.

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