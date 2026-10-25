В Харькове в результате пожара в жилом доме погиб человек, еще пятеро пострадали. ФОТОрепортаж
В Харькове в результате пожара в шестиэтажном жилом доме один человек погиб, еще пятеро пострадали.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила ГСЧС Харьковской области в Telegram.
Пожар в Харькове: спасатели эвакуировали жильцов из задымленного дома
Сообщение о пожаре в Индустриальном районе Харькова поступило в службу спасения 25 октября в 18:06.
Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, горели квартиры на пятом этаже. Площадь пожара составляла 20 квадратных метров.
Из-за сильного задымления спасателям пришлось выводить людей из подъезда. Всего они спасли восьмерых жильцов дома.
"Всего удалось спасти восемь жильцов дома. Причина возникновения пожара устанавливается", - сообщили в ГСЧС Харьковской области.
На месте происшествия работали 30 спасателей и восемь единиц техники ГСЧС. Причина возникновения пожара устанавливается.
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