У Харкові внаслідок пожежі у житловому будинку загинула людина, ще п’ятеро постраждали. ФОТОрепортаж

У Харкові внаслідок пожежі в шестиповерховому житловому будинку одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила ДСНС Харківщини у Телеграмі.

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Пожежа в Харкові: рятувальники евакуювали мешканців із задимленого будинку

Повідомлення про пожежу в Індустріальному районі Харкова надійшло до служби порятунку 25 жовтня о 18:06.

Коли пожежно-рятувальні підрозділи прибули на місце, горіли квартири на п’ятому поверсі. Площа пожежі становила 20 квадратних метрів.

Через сильне задимлення рятувальникам довелося виводити людей із під’їзду. Загалом вони врятували вісьмох мешканців будинку.

"Загалом вдалося врятувати вісім мешканців будинку. Причина виникнення пожежі встановлюється", — повідомили в ДСНС Харківщини.

На місці події працювали 30 рятувальників і вісім одиниць техніки ДСНС. Причину виникнення пожежі встановлюють.

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