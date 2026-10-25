Украина готова не наносить удары по российским НПЗ, если РФ прекратит атаки на нашу энергетику, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по российским нефтеперерабатывающим заводам вопросом справедливости в ответ на атаки РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру. В то же время он заявил, что Украина готова прекратить удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, если РФ откажется от атак на нашу электроэнергетику.

Об этом глава государства сказал в интервью ведущей "ТСН.Тиждень" Алле Мазур, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вопрос справедливости

"Они уничтожают твое электричество, тебе больно… Нам очень. А что им больно?.. Нефть, дизель, топливо. Безусловно, для него (российского диктатора Путина, - ред.) это очень больно. Он причиняет нам большую боль. И мы отвечаем. То есть это вопрос справедливости", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам не влияли на мировые цены на нефть. Так он ответил на упреки президента США Дональда Трампа о том, что удары Украины по российским НПЗ якобы стали одним из главных факторов роста стоимости нефти в мире.

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Условия энергетического перемирия

Также президент заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию, если Россия прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

"Если вы хотите, чтобы мы не наносили удары по дизельному топливу и нефтегазовой инфраструктуре в России, все очень просто. Они не наносят удары по нашей электроэнергетике. И это справедливо - энергетическое перемирие. Вот так оно может работать", - заявил Зеленский.

Он добавил, что предлагал такой подход международным партнерам.

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