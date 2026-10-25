Україна готова не бити по російських НПЗ, якщо РФ припинить атаки на нашу енергетику, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав удари по російських нафтопереробних заводах питанням справедливості у відповідь на атаки РФ по українській енергетичній інфраструктурі. Водночас він заявив, що Україна готова припинити удари по російській нафтопереробній інфраструктурі, якщо РФ відмовиться від атак на нашу електроенергетику.

Про це глава держави сказав в інтервʼю ведучій "ТСН.Тиждень" Аллі Мазур, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Питання справедливості

"Вони знищують твою електрику, тобі боляче… Нам дуже. А що їм боляче?.. Нафта, дизель, паливо. Безумовно, для нього (російського диктатора Путіна, - ред.) це дуже боляче. Він робить нам дуже боляче. І ми відповідаємо. Тобто це питання про справедливість", - заявив очільник держави.

За словами Зеленського, українські удари по російських нафтопереробних заводах не впливали на світові ціни на нафту. Так він відповів на закиди президента США Дональда Трампа про те, що удари України по російських НПЗ нібито стали одним із головних чинників зростання вартості нафти у світі.

Читайте також: Україна відновить удари по російських НПЗ: Заборону знято. З нас досить, - Зеленський

Умови енергетичного перемир'я

Також президент сказав, що Україна готова до енергетичного перемир’я, якщо Росія припинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

"Якщо ви хочете, щоб ми не били по дизелю, нафтоприродній інфраструктурі у Росії, все дуже просто. Вони не б’ють по нашій електриці. І це справедливо, енергетичне перемир’я. Ось так воно може працювати",- заявив Зеленський.

Він додав, що пропонував такий підхід міжнародним партнерам.

Читайте також: Удари України по російських НПЗ наближають завершення війни, - Каллас