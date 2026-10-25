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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ Атаки по нафтопереробній галузі РФ
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Україна готова не бити по російських НПЗ, якщо РФ припинить атаки на нашу енергетику, - Зеленський

Атаки на НПЗ РФ є питанням справедливості - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав удари по російських нафтопереробних заводах питанням справедливості у відповідь на атаки РФ по українській енергетичній інфраструктурі. Водночас він заявив, що Україна готова припинити удари по російській нафтопереробній інфраструктурі, якщо РФ відмовиться від атак на нашу електроенергетику.

Про це глава держави сказав в інтервʼю ведучій "ТСН.Тиждень" Аллі Мазур, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Питання справедливості

"Вони знищують твою електрику, тобі боляче… Нам дуже. А що їм боляче?.. Нафта, дизель, паливо. Безумовно, для нього (російського диктатора Путіна, - ред.) це дуже боляче. Він робить нам дуже боляче. І ми відповідаємо. Тобто це питання про справедливість", - заявив очільник держави.

За словами Зеленського, українські удари по російських нафтопереробних заводах не впливали на світові ціни на нафту. Так він відповів на закиди президента США Дональда Трампа про те, що удари України по російських НПЗ нібито стали одним із головних чинників зростання вартості нафти у світі.

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Умови енергетичного перемир'я

Також президент сказав, що Україна готова до енергетичного перемир’я, якщо Росія припинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

"Якщо ви хочете, щоб ми не били по дизелю, нафтоприродній інфраструктурі у Росії, все дуже просто. Вони не б’ють по нашій електриці. І це справедливо, енергетичне перемир’я. Ось так воно може працювати",- заявив Зеленський.

Він додав, що пропонував такий підхід міжнародним партнерам.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27459) НПЗ (913) росія (48384) енергетика (3818)
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Топ коментарі
+8
вони так верещать, по ходу, цедуже боляче
треба бити до кінця
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25.10.2026 22:21 Відповісти
+7
російські НПЗ це слабке місце путінської економіки, не можна відмовлятись від ударів по вразливому місцю ворога, інакше це вже буде не війна і гра в піддавки. Потрібно мати сміливість та рішучисть бити ворога насмерть!
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25.10.2026 22:20 Відповісти
+6
А по житлових будинках з "маленькими" українцями, хай б"є?
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25.10.2026 22:38 Відповісти

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