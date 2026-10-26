Российская атака повредила энергообъект в Хмельницкой области: введены аварийные отключения

В результате российского удара был поврежден объект энергетической инфраструктуры в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. Из-за удара были введены аварийные отключения электроэнергии, также повреждены два жилых дома.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Хмельницкую областную военную администрацию.

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Удар по энергетике: в Хмельницкой области работают над восстановлением электроснабжения

Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин заявил, что Россия целенаправленно атакует украинскую энергетическую инфраструктуру, пытаясь оставить людей без электроэнергии.

По его словам, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

В результате атаки также повреждены два жилых дома. В них выбиты окна. По предварительным данным, информации о пострадавших нет.

В администрации не уточнили, сколько потребителей остались без света и когда планируют восстановить электроснабжение. Также не сообщается точное местоположение поврежденного энергообъекта.

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Взрывы в Каменце-Подольском: часть города осталась без света

Вечером 25 октября в Каменце-Подольском во время воздушной тревоги раздались взрывы. После этого часть города осталась без электричества.

Мэр Михаил Поситко призвал жителей укрыться в убежищах. Он также попросил не публиковать кадры работы противовоздушной обороны и мест попаданий.

В 21:03 воздушную тревогу отменили. В то же время угроза повторных атак сохранялась.

20 октября в результате обстрела Хмельницкой области двое жителей Каменец-Подольского района получили осколочные ранения.