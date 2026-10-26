Премьер-министр Молдовы Тофан с тремя министрами прибыл в Киев

Сегодня, 26 октября, в Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Молдовы Василе Тофан.

Об этом утром 26 октября сообщило правительство Молдовы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

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Детали визита

Как отмечается, вместе с ним в Украину прибыли трое министров. В программе визита — встреча с украинским премьером Сергеем Корецким, президентом Владимиром Зеленским и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Тофана сопровождают министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, министр обороны Анатолий Носатый и министр энергетики Дорин Жунгиету.

Подробности повестки дня

В Киеве Тофан встретится со своим украинским коллегой Корецким.

"Премьер-министры обсудят укрепление двусторонних отношений, развитие экономического и торгового сотрудничества, региональную безопасность и европейский путь двух стран. После встречи они выступят с совместными заявлениями для прессы. Вместе главы правительств возложат цветы к Стене памяти павших защитников Украины, почтив память тех, кто отдал жизнь на войне", - сообщили в правительстве Молдовы.

Программа визита также предусматривает встречу Тофана с президентом Украины Зеленским и спикером ВР Стефанчуком.

Кроме того, Тофан вместе с украинским премьером примет участие в Киевском международном экономическом форуме, посвященном инвестиционным возможностям и развитию экономического сотрудничества.

Премьер-министр Молдовы также встретится с представителями бизнеса, с которыми обсудит развитие экономического партнерства и расширение торговых связей между двумя странами.