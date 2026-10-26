Прем’єр Молдови Тофан з трьома міністрами прибули до Києва

Сьогодні, 26 жовтня, до Києва з офіційним візитом приїхав прем'єр Молдови Васіле Тофан.

Про це вранці 26 жовтня повідомив уряд Молдови, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі візиту

Як зазначається, разом із ним до України приїхали троє міністрів. У програмі візиту - зустріч із українським прем'єром Сергієм Корецьким, президентом Володимиром Зеленським та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Тофана супроводжують міністр інфраструктури та регіонального розвитку Володимир Боля, міністр оборони Анатолій Носатий та міністр енергетики Дорін Жунгієту.

Подробиці щодо порядку денного

У Києві Тофан зустрінеться зі своїм українським колегою Корецьким.

"Прем'єр-міністри обсудять зміцнення двосторонніх відносин, розвиток економічного та торговельного співробітництва, регіональну безпеку та європейський шлях двох країн. Після зустрічі вони виступлять із спільними заявами для преси. Разом глави урядів покладуть квіти до Стіни пам'яті полеглих захисників України, вшанувавши пам'ять тих, хто віддав життя на війні", - повідомили в уряді Молдови.

Програма візиту також передбачає зустріч Тофана з президентом України Зеленським та спікером ВР Стефанчуком.

Крім того, Тофан разом із українським прем'єром візьме участь у Київському міжнародному економічному форумі, присвяченому інвестиційним можливостям та розвитку економічного співробітництва.

Прем'єр Молдови також зустрінеться з представниками бізнесу, з якими обговорить розвиток економічного партнерства та розширення торговельних зв'язків між двома країнами.