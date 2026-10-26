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Новости Безопасность Европы Польша готовится к войне РФ готовится к войне против Европы
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Европа готовится к возможной войне с РФ: в Польше 86 тыс. укрытий, Финляндия создает аварийные супермаркеты, - Le Monde

Страны Европы усиливают гражданскую оборону из-за угрозы войны с Россией

Страны Северной и Восточной Европы активно укрепляют гражданскую оборону на случай войны с Россией. Они расширяют сеть укрытий, накапливают продовольственные резервы, готовят эвакуационные маршруты и адаптируют критически важную инфраструктуру к работе в условиях боевых действий.

Об этом говорится в материале французского издания Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

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После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Польша, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия и Литва начали активнее привлекать гражданское население, бизнес и государственные учреждения к подготовке на случай военного конфликта.

"Главный урок, который мы усвоили, - само общество может стать полем боя", - заявил генеральный директор шведского Агентства гражданской обороны Микаэль Фрисель.

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Польша и Финляндия расширяют сети укрытий

По данным Le Monde, в Польше насчитывается около 86 тысяч защитных сооружений, рассчитанных почти на 25 миллионов человек.

В течение 2025–2026 годов страна направила на гражданскую защиту примерно 7,8 млрд евро. На 2027–2031 годы предусмотрено более 23 млрд евро.

В Финляндии насчитывается около 50,5 тысячи укрытий, способных вместить примерно 4,8 миллиона человек.

В сентябре финские военные впервые за 34 года возобновили испытания защитных сооружений с использованием взрывов. Испытания проводились вблизи Рованиеми, примерно в 100 километрах от российской границы. За испытаниями наблюдали восемь украинских экспертов.

Кроме того, Финляндия объявила о намерении инвестировать 400 млн евро в развитие подземных больниц до 2030 года.

Страна также увеличила стратегические запасы зерна с шестимесячного до девятимесячного объема потребления.

Еще одно направление подготовки - создание сети из 300 супермаркетов с резервными генераторами. Они смогут работать даже во время масштабных отключений электроэнергии.

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Швеция восстанавливает систему общей обороны, страны Балтии готовят эвакуацию

Швеция развивает систему общей обороны, которая объединяет военные и гражданские меры защиты населения.

В стране насчитывается около 64 тысяч укрытий, рассчитанных примерно на семь миллионов человек. С 2022 года бюджет гражданской обороны вырос почти в пять раз.

В то же время Эстония, Латвия и Литва разрабатывают планы массовой эвакуации населения на случай военной угрозы.

В частности, Польша и Литва обустраивают специальный пункт приема вблизи литовского города Лаздияй. Он должен обеспечить организацию возможного перемещения до одного миллиона человек.

В целом Финляндия, Польша и три страны Балтии имеют более 3500 километров общей сухопутной границы с Россией и Беларусью.

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Опыт Украины влияет на подготовку Европы

Le Monde отмечает, что полномасштабная война России против Украины изменила подход европейских государств к гражданской обороне.

Страны учитывают украинский опыт противодействия ударам по энергетической и транспортной инфраструктуре, организации укрытий и обеспечения жизнедеятельности населения в условиях длительных угроз.

Если российская оккупация Крыма в 2014 году стала для соседних государств тревожным сигналом, то полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года заставило их перейти к практической подготовке общества к возможной войне.

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Европа (2511) подготовка (283) укрытие (237) война в Украине (9459)
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Топ комментарии
+5
Теж **** з цього НАТО. Маючи таку перевагу в авіації, флоті і технологіях - можна просто накліпати балістики стільки щоб за місяць перетворити Мацкву, Підєр і Валдай на місячний пейзаж. А цивільні з прикордонних районів прсто в Іспанії на канікулах пересидять.
Але ні - легких шляхів не шукаємо, будемо героїчно і непровокативно ловити кацапські дрони своєю інфраструктурою і не ескалювати - може рашка якось сама заспокоїться.
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26.10.2026 11:18 Ответить
+4
Чому не не ракети а магазини та укриття? Чи ЄС теж думає 2-3 тижні пересидіти а там ракети в росії закінчаться 🤨
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26.10.2026 11:14 Ответить
+2
На ракетах мало заробиш.Краще мобілізувати мільйон.Їх годуватим,одяшати,лікувати і хоронити потрібно,а це все гроші.Німеччина має всього кількасотень Таурусів.це курям насміх.Їх потрібно тисячі.Авіація то в ЄС є,а ракет до неї мало.Причому Франція.Німеччина.це великі промислові країни.Кілька тисяч Таурусів.це аргумент.Тому що ракети то хороші і винесуть супротивнику промисловість.Хоча Німмечина наче має закупляти ракети в різних виробників.
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26.10.2026 11:23 Ответить

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