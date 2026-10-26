Європа готується до можливої війни з РФ: Польща має 86 тис. укриттів, Фінляндія створює аварійні супермаркети, - Le Monde

Країни Північної та Східної Європи масштабно посилюють цивільну оборону на випадок війни з Росією. Вони розширюють мережі укриттів, накопичують продовольчі резерви, готують евакуаційні маршрути та адаптують критичну інфраструктуру до роботи в умовах бойових дій.

Про це йдеться в матеріалі французького видання Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Польща, Фінляндія, Швеція, Естонія, Латвія та Литва почали активніше залучати цивільне населення, бізнес і державні установи до підготовки на випадок воєнного конфлікту.

"Головний урок, який ми засвоїли, – саме суспільство може стати полем бою", – заявив генеральний директор шведського Агентства цивільної оборони Мікаель Фріселль.

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Польща та Фінляндія розширюють мережі укриттів

За даними Le Monde, у Польщі налічується близько 86 тисяч захисних споруд, розрахованих майже на 25 мільйонів людей.

Протягом 2025–2026 років країна спрямувала на цивільний захист приблизно 7,8 млрд євро. На 2027–2031 роки передбачено понад 23 млрд євро.

Фінляндія має близько 50,5 тисячі укриттів, здатних вмістити приблизно 4,8 мільйона людей.

У вересні фінські військові вперше за 34 роки відновили випробування захисних споруд вибухами. Тести проводили поблизу Рованіємі, приблизно за 100 кілометрів від російського кордону. За випробуваннями спостерігали восьмеро українських експертів.

Крім того, Фінляндія оголосила про намір інвестувати 400 млн євро в розвиток підземних лікарень до 2030 року.

Країна також збільшила стратегічні запаси зерна із шестимісячного до дев'ятимісячного обсягу споживання.

Ще один напрям підготовки – створення мережі з 300 супермаркетів із резервними генераторами. Вони зможуть працювати навіть під час масштабних відключень електроенергії.

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Швеція відновлює систему загальної оборони, країни Балтії готують евакуацію

Швеція розбудовує систему загальної оборони, яка об'єднує військові та цивільні заходи захисту населення.

У країні налічується близько 64 тисяч укриттів, розрахованих приблизно на сім мільйонів людей. Від 2022 року бюджет цивільної оборони зріс майже вп'ятеро.

Водночас Естонія, Латвія та Литва розробляють плани масової евакуації населення на випадок воєнної загрози.

Зокрема, Польща та Литва облаштовують спеціальний пункт прийому поблизу литовського міста Лаздіяй. Він має забезпечити організацію можливого переміщення до одного мільйона людей.

Загалом Фінляндія, Польща та три країни Балтії мають понад 3500 кілометрів спільного сухопутного кордону з Росією та Білоруссю.

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Досвід України впливає на підготовку Європи

Le Monde зазначає, що повномасштабна війна Росії проти України змінила підхід європейських держав до цивільної оборони.

Країни враховують український досвід протидії ударам по енергетичній і транспортній інфраструктурі, організації укриттів та забезпечення життєдіяльності населення під час тривалих загроз.

Якщо російська окупація Криму у 2014 році стала для сусідніх держав тривожним сигналом, то повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року змусило їх перейти до практичної підготовки суспільства до можливої війни.

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