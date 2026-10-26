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Новости Авария на железной дороге в России
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В Свердловской области РФ сошли с рельсов 39 вагонов, загорелись семь цистерн

В Свердловской области России произошла масштабная железнодорожная авария с пожаром

26 октября в российском Екатеринбурге произошла крупная железнодорожная авария. После схода с рельсов 39 вагонов загорелись семь цистерн, а к ликвидации последствий были привлечены более 300 человек.

Об этом сообщило МЧС России, передает Цензор.НЕТ.

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По данным российского ведомства, инцидент произошел на участке Решети – Седельниково в Свердловской области. Пожар возник в 02:21 по местному времени.

В 04:47 горящие вагоны отцепили от остальной части поезда. Восстановительный поезд начал оттягивать на безопасное расстояние еще 54 вагона, которые не были охвачены огнем.

Открытое горение удалось ликвидировать в 12:44 по местному времени.

К аварийно-спасательным работам привлекли 316 человек и 35 единиц техники.

Причины и обстоятельства схода вагонов с рельсов в настоящее время устанавливаются. Российское МЧС не уточнило, что именно перевозили цистерны и есть ли пострадавшие.

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