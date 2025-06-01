В РФ взорвали еще одну железную дорогу в Брянской области, - росСМИ. ФОТО
В России сообщили о подрыве железнодорожного пути на перегоне Унеча-Жеча в Брянской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Как отмечается, неизвестные взорвали железнодорожные пути на перегоне Унеча-Жеча в Брянской области, когда там проезжал путеизмерительный поезд.
Сообщается, что пострадавших в результате подрыва нет.
Позже в пресс-службе Московской железной дороги подтвердили повреждение железной дороги в Брянской области, однако не назвали причину.
Также отмечается, что в целом прозвучало три взрыва.
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+13 Валентин Коваль #587289
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+10 Orest Zaulichnyy
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+9 Старый зольдат
показать весь комментарий01.06.2025 16:24 Ссылка
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Як що то була не спецоперація амереканців
У рузьге ще й два мости
усталі*********!
залізничники за добу котлован в 300 кв.м. закривають і поновлюють 200 метрів рейок