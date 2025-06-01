В РФ взорвали еще одну железную дорогу в Брянской области, - росСМИ. ФОТО

В России сообщили о подрыве железнодорожного пути на перегоне Унеча-Жеча в Брянской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Как отмечается, неизвестные взорвали железнодорожные пути на перегоне Унеча-Жеча в Брянской области, когда там проезжал путеизмерительный поезд.

Сообщается, что пострадавших в результате подрыва нет.

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Позже в пресс-службе Московской железной дороги подтвердили повреждение железной дороги в Брянской области, однако не назвали причину.

Также отмечается, что в целом прозвучало три взрыва.