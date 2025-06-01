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Новости Фото Авария на железной дороге в России
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В РФ взорвали еще одну железную дорогу в Брянской области, - росСМИ. ФОТО

В России сообщили о подрыве железнодорожного пути на перегоне Унеча-Жеча в Брянской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Как отмечается, неизвестные взорвали железнодорожные пути на перегоне Унеча-Жеча в Брянской области, когда там проезжал путеизмерительный поезд.

Подрыв пути на перегоне Унеча-Жеча в Брянской области

Сообщается, что пострадавших в результате подрыва нет.

Смотрите: Мосты обвалились на поезда в Брянской и Курской области РФ. Местные власти говорят о подрыве. 7 погибших, десятки пострадавших. ФОТОрепортаж

Позже в пресс-службе Московской железной дороги подтвердили повреждение железной дороги в Брянской области, однако не назвали причину.

Также отмечается, что в целом прозвучало три взрыва.

Автор: 

железная дорога (1413) россия (96095)


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Топ комментарии
+13
Наваляли сьогодні кацапам
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01.06.2025 16:19
+10
москальня, на вас чекає багато цікавих новин і не тільки сьогодні 😜
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01.06.2025 16:25
+9
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01.06.2025 16:24
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Наваляли сьогодні кацапам
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01.06.2025 16:19 Ответить
Трамп на ,гімно зійдуться сьогодні..
Як що то була не спецоперація амереканців
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01.06.2025 16:21 Ответить
"Майский день! Именины сердца!" (с)
У рузьге ще й два мости усталі *********!
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01.06.2025 16:22 Ответить
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01.06.2025 16:24 Ответить
москальня, на вас чекає багато цікавих новин і не тільки сьогодні 😜
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01.06.2025 16:25 Ответить
та вона сама....
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01.06.2025 16:28 Ответить
Слава місцевим партизанам які борються з Кремлівською нелегітимною хунтою
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01.06.2025 16:37 Ответить
... нє летают на Сосии самальоти і нє єздят паєзда...
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01.06.2025 16:38 Ответить
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01.06.2025 16:43 Ответить
взагалі ні про що. огляд і ремонт на 20 хвилин
залізничники за добу котлован в 300 кв.м. закривають і поновлюють 200 метрів рейок
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01.06.2025 16:47 Ответить
Просто свято якесь це просто літо... просто літо... лллііітоо... просто лііто...
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01.06.2025 16:52 Ответить
мощний мінет від трампа. це вам не сцяти по під,їздах, як при байдені
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01.06.2025 17:03 Ответить
 
 