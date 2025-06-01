У РФ підірвали ще одну залізницю в Брянській області, - росЗМІ. ФОТО

У Росії повідомили про підрив залізничної колії на перегоні Унеча-Жеча у Брянській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Як зазначається, невідомі підірвали залізничну колію на перегоні Унеча - Жеча у Брянській області, коли там проїжджав колієвимірювальний потяг.

Повідомляється, що постраждалих унаслідок підриву немає.

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Пізніше у пресслужбі Московської залізниці підтвердили пошкодження залізниці у Брянській області, однак не назвали причину.

Також зазначається, що загалом пролунало три вибухи.