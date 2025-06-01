У РФ підірвали ще одну залізницю в Брянській області, - росЗМІ. ФОТО
У Росії повідомили про підрив залізничної колії на перегоні Унеча-Жеча у Брянській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Як зазначається, невідомі підірвали залізничну колію на перегоні Унеча - Жеча у Брянській області, коли там проїжджав колієвимірювальний потяг.
Повідомляється, що постраждалих унаслідок підриву немає.
Пізніше у пресслужбі Московської залізниці підтвердили пошкодження залізниці у Брянській області, однак не назвали причину.
Також зазначається, що загалом пролунало три вибухи.
Топ коментарі
+17 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар01.06.2025 16:19 Посилання
+15 Orest Zaulichnyy
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+14 Старый зольдат
показати весь коментар01.06.2025 16:24 Посилання
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Як що то була не спецоперація амереканців
У рузьге ще й два мости
усталі*********!
залізничники за добу котлован в 300 кв.м. закривають і поновлюють 200 метрів рейок