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Новини Фото Аварія на залізниці в Росії
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У РФ підірвали ще одну залізницю в Брянській області, - росЗМІ. ФОТО

У Росії повідомили про підрив залізничної колії на перегоні Унеча-Жеча у Брянській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Як зазначається, невідомі підірвали залізничну колію на перегоні Унеча - Жеча у Брянській області, коли там проїжджав колієвимірювальний потяг.

Підрив колії на перегоні Унеча-Жеча у Брянській області

Повідомляється, що постраждалих унаслідок підриву немає.

Дивіться: Мости обвалились на потяги в Брянській та Курській області РФ. Місцева влада каже про підрив. 7 загиблих, десятки постраждалих. ФОТОрепортаж

Пізніше у пресслужбі Московської залізниці підтвердили пошкодження залізниці у Брянській області, однак не назвали причину.

Також зазначається, що загалом пролунало три вибухи.

Автор: 

залізниця (1518) росія (65934)


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Топ коментарі
+17
Наваляли сьогодні кацапам
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01.06.2025 16:19
+15
москальня, на вас чекає багато цікавих новин і не тільки сьогодні 😜
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01.06.2025 16:25
+14
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01.06.2025 16:24
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Наваляли сьогодні кацапам
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01.06.2025 16:19 Відповісти
Трамп на ,гімно зійдуться сьогодні..
Як що то була не спецоперація амереканців
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01.06.2025 16:21 Відповісти
"Майский день! Именины сердца!" (с)
У рузьге ще й два мости усталі *********!
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01.06.2025 16:22 Відповісти
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01.06.2025 16:24 Відповісти
гундосе чмо своїм указом перенесло на інший длень десь осінню, коли всім буде пофііг.
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01.06.2025 18:30 Відповісти
москальня, на вас чекає багато цікавих новин і не тільки сьогодні 😜
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01.06.2025 16:25 Відповісти
та вона сама....
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01.06.2025 16:28 Відповісти
Слава місцевим партизанам які борються з Кремлівською нелегітимною хунтою
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01.06.2025 16:37 Відповісти
... нє летают на Сосии самальоти і нє єздят паєзда...
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01.06.2025 16:38 Відповісти
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01.06.2025 16:43 Відповісти
взагалі ні про що. огляд і ремонт на 20 хвилин
залізничники за добу котлован в 300 кв.м. закривають і поновлюють 200 метрів рейок
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01.06.2025 16:47 Відповісти
Та не хвилюйся так кацапчику! Ще десь прилетить, або підірветьця! Вода камінь точе!
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01.06.2025 17:24 Відповісти
Просто свято якесь це просто літо... просто літо... лллііітоо... просто лііто...
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01.06.2025 16:52 Відповісти
мощний мінет від трампа. це вам не сцяти по під,їздах, як при байдені
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01.06.2025 17:03 Відповісти
якщо бавовна - то наша.
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01.06.2025 18:01 Відповісти
 
 