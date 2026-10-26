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Новини Аварія на залізниці в Росії
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У Свердловській області РФ зійшли з рейок 39 вагонів, спалахнули сім цистерн

У Свердловській області Росії сталася масштабна залізнична аварія з пожежею

У російському Єкатеринбурзі 26 жовтня сталася масштабна залізнична аварія. Після сходження з рейок 39 вагонів загорілися сім цистерн, а до ліквідації наслідків залучили понад 300 людей.

Про це повідомило МНС Росії, передає Цензор.НЕТ.

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За даними російського відомства, інцидент стався на перегоні Решети – Седельниково у Свердловській області. Пожежа виникла о 02:21 за місцевим часом.

О 04:47 палаючі вагони відчепили від решти потяга. Відновлювальний поїзд почав відтягувати на безпечну відстань ще 54 вагони, які не були охоплені вогнем.

Відкрите горіння вдалося ліквідувати о 12:44 за місцевим часом.

До аварійно-рятувальних робіт залучили 316 людей та 35 одиниць техніки.

Причини й обставини сходження вагонів із рейок наразі встановлюють. Російське МНС не уточнило, що саме перевозили цистерни та чи є постраждалі.

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аварія (483) залізниця (1003) пожежа (4532) Свердловська область РФ (2)
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Топ коментарі
+10
Дизельок до трампона не доїхав! Шо там, маск знову Старшилд вимкне? У рудого припадок буде
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26.10.2026 12:18 Відповісти
+7
Добре. Але поки що замало та не систематично,нажаль...
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26.10.2026 12:16 Відповісти
+6
Урал будет свободным!
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26.10.2026 12:17 Відповісти

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