У Свердловській області РФ зійшли з рейок 39 вагонів, спалахнули сім цистерн
У російському Єкатеринбурзі 26 жовтня сталася масштабна залізнична аварія. Після сходження з рейок 39 вагонів загорілися сім цистерн, а до ліквідації наслідків залучили понад 300 людей.
Про це повідомило МНС Росії, передає Цензор.НЕТ.
За даними російського відомства, інцидент стався на перегоні Решети – Седельниково у Свердловській області. Пожежа виникла о 02:21 за місцевим часом.
О 04:47 палаючі вагони відчепили від решти потяга. Відновлювальний поїзд почав відтягувати на безпечну відстань ще 54 вагони, які не були охоплені вогнем.
Відкрите горіння вдалося ліквідувати о 12:44 за місцевим часом.
До аварійно-рятувальних робіт залучили 316 людей та 35 одиниць техніки.
Причини й обставини сходження вагонів із рейок наразі встановлюють. Російське МНС не уточнило, що саме перевозили цистерни та чи є постраждалі.
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