В шести областях ограничили новое гуманитарное разминирование вблизи фронта и границы
На отдельных территориях Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Харьковской и Сумской областей временно ограничили планирование новых мероприятий по гуманитарному разминированию. Решение касается участков вблизи линии фронта и границы с Россией, где работы еще не начались.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины со ссылкой на решение Национального органа по вопросам противоминной деятельности, передает Цензор.НЕТ.
Ограничения ввели из-за рисков для безопасности на отдельных участках в пределах 20–50 километров от линии боевого столкновения и государственной границы со страной-агрессором.
В то же время решение не предусматривает полного прекращения гуманитарного разминирования в этих областях.
На территориях, где работы уже начались, их разрешено завершить при условии, что ситуация с безопасностью это позволяет, а разминирование не препятствует выполнению задач Сил обороны Украины.
Какие работы будут проводиться в первую очередь
В пределах 50-километровой зоны приоритет будет отдаваться оперативному реагированию на угрозы, связанные с взрывоопасными предметами.
В частности, речь идет о работах, необходимых для эвакуации населения, проведения аварийно-спасательных мероприятий, обеспечения доступа к укрытиям, а также оказания медицинской и гуманитарной помощи.
Кроме того, при наличии обоснованных обращений сохраняется возможность проведения внепланового гуманитарного разминирования.
В Минобороны отметили, что принятые ограничения будут пересматриваться в зависимости от изменений ситуации с безопасностью.
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