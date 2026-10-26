В шести областях ограничили новое гуманитарное разминирование вблизи фронта и границы

На отдельных территориях Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Харьковской и Сумской областей временно ограничили планирование новых мероприятий по гуманитарному разминированию. Решение касается участков вблизи линии фронта и границы с Россией, где работы еще не начались.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины со ссылкой на решение Национального органа по вопросам противоминной деятельности, передает Цензор.НЕТ.

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Ограничения ввели из-за рисков для безопасности на отдельных участках в пределах 20–50 километров от линии боевого столкновения и государственной границы со страной-агрессором.

В то же время решение не предусматривает полного прекращения гуманитарного разминирования в этих областях.

На территориях, где работы уже начались, их разрешено завершить при условии, что ситуация с безопасностью это позволяет, а разминирование не препятствует выполнению задач Сил обороны Украины.

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Какие работы будут проводиться в первую очередь

В пределах 50-километровой зоны приоритет будет отдаваться оперативному реагированию на угрозы, связанные с взрывоопасными предметами.

В частности, речь идет о работах, необходимых для эвакуации населения, проведения аварийно-спасательных мероприятий, обеспечения доступа к укрытиям, а также оказания медицинской и гуманитарной помощи.

Кроме того, при наличии обоснованных обращений сохраняется возможность проведения внепланового гуманитарного разминирования.

В Минобороны отметили, что принятые ограничения будут пересматриваться в зависимости от изменений ситуации с безопасностью.

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