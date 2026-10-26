У шести областях обмежили нове гуманітарне розмінування поблизу фронту та кордону
На окремих територіях Донецької, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Харківської та Сумської областей тимчасово обмежили планування нових заходів гуманітарного розмінування. Рішення стосується ділянок поблизу лінії фронту та кордону з Росією, де роботи ще не розпочалися.
Про це повідомило Міністерство оборони України з посиланням на рішення Національного органу з питань протимінної діяльності, передає Цензор.НЕТ.
Обмеження запровадили через безпекові ризики на окремих ділянках у межах 20–50 кілометрів від лінії бойового зіткнення та державного кордону з країною-агресором.
Водночас рішення не передбачає повного припинення гуманітарного розмінування в цих областях.
На територіях, де роботи вже розпочалися, їх дозволено завершити за умови, що безпекова ситуація це дозволяє, а розмінування не перешкоджає виконанню завдань Сил оборони України.
Які роботи проводитимуть насамперед
У межах 50-кілометрової зони пріоритет надаватимуть оперативному реагуванню на загрози, пов'язані з вибухонебезпечними предметами.
Зокрема, йдеться про роботи, необхідні для евакуації населення, проведення аварійно-рятувальних заходів, забезпечення доступу до укриттів, а також надання медичної та гуманітарної допомоги.
Крім того, за наявності обґрунтованих звернень залишається можливість проводити позапланове гуманітарне розмінування.
У Міноборони зазначили, що ухвалені обмеження переглядатимуть залежно від змін безпекової ситуації.
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