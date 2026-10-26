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Новости Зверства и изнасилования
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Угрожал убийством и изнасиловал женщину во время оккупации Балаклеи: оккупант приговорен к 12 годам тюрьмы

Российский военный приговорен к 12 годам тюрьмы

Прокуроры Генеральной прокуратуры доказали в суде вину гранатометчика 202-го стрелкового полка Вооруженных сил РФ в жестоком обращении с гражданским населением.

В апреле 2022 года во время оккупации Балаклеи российские военные задержали местную жительницу по подозрению в сотрудничестве с ВСУ. Женщину сутки незаконно удерживали в захваченном отделении полиции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ночью российский военный вывел ее из камеры, завел в служебный кабинет и, угрожая убийством, изнасиловал.

Суд признал его виновным в нарушении законов и обычаев войны и заочно приговорил к 12 годам лишения свободы.

Это один из сотен задокументированных случаев сексуального насилия, связанного с российской агрессией.
По состоянию на 30 сентября 2026 года в Украине зафиксировано 411 таких фактов в отношении гражданского населения. Больше всего фактов зафиксировано в Херсонской области — 128, Донецкой — 92, Киевской — 60 и Харьковской — 49.
По этим преступлениям 137 российским военнослужащим заочно сообщено о подозрении. В суд направлено 73 обвинительных акта в отношении 91 лица. Суды вынесли 26 обвинительных приговоров в отношении 34 лиц, из них 25 — заочно.

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Автор: 

оккупация (10796) Балаклея (300) Офис Генпрокурора (3541) Харьковская область (3352) Изюмский район (291)
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