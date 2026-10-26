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ОГП отказался открыть производство против "слуги народа" Арахамии: ЦПК обжалует решение

ЦПК подал заявление на Арахамию: ОГП отказался возбуждать производство

В Генеральной прокуратуре отказались открыть производство в отношении председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии по заявлению Центра противодействия коррупции.

Об этом сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Хотя НАБУ видит в его действиях признаки преступления, о чем прямо написали в ОГП. Своим отказом Ковальский нарушил прямую норму УПК, которая обязывает зарегистрировать производство", — отметил Шабунин.

ЦПК

Центр противодействия коррупции будет обжаловать это решение в суде.

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Напомним, Центр противодействия коррупции подал заявление о преступлении в отношении главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и.о. генпрокурора Ковальскому, поскольку именно генпрокурор может разрешить расследование в отношении депутата.

Речь идет о деле о раздаче денег в конвертах народным депутатам от "Слуги народа" за голосование в парламенте.

Впоследствии стало известно, что Офис генпрокурора передал в НАБУ документы по обращению ЦПК о возможных противоправных действиях Арахамии.

  • Ранее сообщалось, что недавно НАБУ и САП получили постановления на взятие биологических образцов у помощника главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
  • Журналист-расследователь Юрий Николов сообщил, что НАБУ и САП могут готовить подозрение Арахамии.

Взятки за голосование в Раде

  • 29 декабря НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрения пяти народным депутатам от "Слуги народа" в получении взяток за "нужное" голосование.
  • По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
  • Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
  • 30 декабря 2025 года "слуге народа" Киселю избрали меру пресечения.
  • 31 декабря 2025 года Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" — неизвестно.
  • 1 января 2026 года ВАКС рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой народному депутату от "Слуги народа" Ольге Савченко.
  • По данным "Схем", за Савченко и Пивоварова внесли в общей сложности почти 36,7 миллиона гривен залога.

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Автор: 

Арахамия Давид (1039) Центр противодействия коррупции (355) Офис Генпрокурора (3541) Ковальский Антон (10)
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Топ комментарии
+25
Ясний куй зелена мерзота не доторкана.
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26.10.2026 12:34 Ответить
+16
Мафія
Генпрокурор такий що оскандалився на весь світ ..
Хто ж з злодюг призначає ? Хто ж їх кришує ?
Може голоборотькі просто ще не доповіли ?
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26.10.2026 12:34 Ответить
+15
Не для того призначався ручний генпрокурор щоб агрохімією ображати.
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26.10.2026 12:44 Ответить

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