ОГП отказался открыть производство против "слуги народа" Арахамии: ЦПК обжалует решение
В Генеральной прокуратуре отказались открыть производство в отношении председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии по заявлению Центра противодействия коррупции.
Об этом сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Хотя НАБУ видит в его действиях признаки преступления, о чем прямо написали в ОГП. Своим отказом Ковальский нарушил прямую норму УПК, которая обязывает зарегистрировать производство", — отметил Шабунин.
Центр противодействия коррупции будет обжаловать это решение в суде.
Напомним, Центр противодействия коррупции подал заявление о преступлении в отношении главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и.о. генпрокурора Ковальскому, поскольку именно генпрокурор может разрешить расследование в отношении депутата.
Речь идет о деле о раздаче денег в конвертах народным депутатам от "Слуги народа" за голосование в парламенте.
Впоследствии стало известно, что Офис генпрокурора передал в НАБУ документы по обращению ЦПК о возможных противоправных действиях Арахамии.
- Ранее сообщалось, что недавно НАБУ и САП получили постановления на взятие биологических образцов у помощника главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
- Журналист-расследователь Юрий Николов сообщил, что НАБУ и САП могут готовить подозрение Арахамии.
Взятки за голосование в Раде
- 29 декабря НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрения пяти народным депутатам от "Слуги народа" в получении взяток за "нужное" голосование.
- По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
- Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
- 30 декабря 2025 года "слуге народа" Киселю избрали меру пресечения.
- 31 декабря 2025 года Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" — неизвестно.
- 1 января 2026 года ВАКС рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой народному депутату от "Слуги народа" Ольге Савченко.
- По данным "Схем", за Савченко и Пивоварова внесли в общей сложности почти 36,7 миллиона гривен залога.
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Генпрокурор такий що оскандалився на весь світ ..
Хто ж з злодюг призначає ? Хто ж їх кришує ?
Може голоборотькі просто ще не доповіли ?