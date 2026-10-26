ОГП отказался открыть производство против "слуги народа" Арахамии: ЦПК обжалует решение

В Генеральной прокуратуре отказались открыть производство в отношении председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии по заявлению Центра противодействия коррупции.

Об этом сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Хотя НАБУ видит в его действиях признаки преступления, о чем прямо написали в ОГП. Своим отказом Ковальский нарушил прямую норму УПК, которая обязывает зарегистрировать производство", — отметил Шабунин.

Центр противодействия коррупции будет обжаловать это решение в суде.

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Напомним, Центр противодействия коррупции подал заявление о преступлении в отношении главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и.о. генпрокурора Ковальскому, поскольку именно генпрокурор может разрешить расследование в отношении депутата.

Речь идет о деле о раздаче денег в конвертах народным депутатам от "Слуги народа" за голосование в парламенте.

Впоследствии стало известно, что Офис генпрокурора передал в НАБУ документы по обращению ЦПК о возможных противоправных действиях Арахамии.

Ранее сообщалось, что недавно НАБУ и САП получили постановления на взятие биологических образцов у помощника главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Журналист-расследователь Юрий Николов сообщил, что НАБУ и САП могут готовить подозрение Арахамии.

Взятки за голосование в Раде

29 декабря НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрения пяти народным депутатам от "Слуги народа" в получении взяток за "нужное" голосование.

По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.

Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.

30 декабря 2025 года "слуге народа" Киселю избрали меру пресечения.

31 декабря 2025 года Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" — неизвестно.

1 января 2026 года ВАКС рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой народному депутату от "Слуги народа" Ольге Савченко.

По данным "Схем", за Савченко и Пивоварова внесли в общей сложности почти 36,7 миллиона гривен залога.

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