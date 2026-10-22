Операция "Карфаген": экс-чиновнику ОГП Тимошенко избрана мера пресечения — содержание под стражей с залогом в 8 млн грн

Фото: ЦПД / телеграм-канал

В рамках операции "Карфаген" следственный судья ВАКС применил меру пресечения в отношении экс-руководителя одного из департаментов Офиса Генерального прокурора — еще одного участника преступной организации в Офисе Генерального прокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на САП.

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Что известно

Как пишет Центр противодействия коррупции, речь идет о бывшем начальнике Департамента информационных технологий Офиса генерального прокурора Иване Тимошенко.

Отмечается, что суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 8 млн грн.

В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

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Что предшествовало

Напомним, накануне бывшему начальнику Департамента информационных технологий Офиса генпрокурора Ивану Тимошенко сообщили о подозрении в рамках операции "Карфаген".

Операция "Карфаген"

Напомним, ранее " Украинскаяправда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко был помещен под стражу с залогом в 20 млн грн.

Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.

Вслед за ним из органов прокуратуры уволилась и заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко, которая фигурирует в расследовании антикоррупционных органов.

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