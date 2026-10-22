Операція "Карфаген": експосадовцю ОГП Тимошенку обрали запобіжний захід - тримання під вартою із заставою 8 млн грн
У межах операції "Карфаген" слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього очільника одного з Департаментів Офісу Генерального прокурора – ще одного учасника злочинної організації в Офісі Генерального прокурора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на САП.
Що відомо
Як пише Центр протидії корупції, йдеться про колишнього начальника Департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора Івана Тимошенка.
Зазначається, що суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 8 млн грн.
У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обовʼязки.
Що передувало
Нагадаємо, напередодні колишньому начальнику Департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора Івану Тимошенку повідомили про підозру в рамках операції "Карфаген".
Операція "Карфаген"
- Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
- 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
- За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
- До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
- На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
- Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
- Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
- Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
- Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
- ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.
- 7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.
- Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.
- Слідом за ним з органів прокуратури звільнилася і заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні антикорупційних органів.
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