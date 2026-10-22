Операція "Карфаген": експосадовцю ОГП Тимошенку обрали запобіжний захід - тримання під вартою із заставою 8 млн грн

Фото: ЦПД / телеграм-канал

У межах операції "Карфаген" слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього очільника одного з Департаментів Офісу Генерального прокурора – ще одного учасника злочинної організації в Офісі Генерального прокурора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на САП.

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Що відомо

Як пише Центр протидії корупції, йдеться про колишнього начальника Департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора Івана Тимошенка.

Зазначається, що суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 8 млн грн.

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обовʼязки.

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Що передувало

Нагадаємо, напередодні колишньому начальнику Департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора Івану Тимошенку повідомили про підозру в рамках операції "Карфаген".

Операція "Карфаген"

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.

Слідом за ним з органів прокуратури звільнилася і заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні антикорупційних органів.

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