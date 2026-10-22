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Новини Операція Карфаген
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Операція "Карфаген": повідомлено про підозру експосадовцю ОГП Тимошенку

В рамках операції "Карфаген" повідомлено про підозру колишньому очільнику одного з департаментів Офісу Генерального прокурора.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

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Подробиці

Центр протидії корупції пише, що йдеться про колишнього начальника Департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора Івана Тимошенка.

Операція Карфаген: нова підозра

За даними Бюро, посадовець відігравав одну з ключових ролей у функціонуванні злочинної схеми.

Читайте: Посаду, яку обіймав фігурант операції "Карфаген" Кропива, ліквідували, - Офіс генпрокурора

"Він безпосередньо відповідав за комунікацію з представниками нелегальних кол-центрів та систематичне одержання від них грошових коштів. Крім того, до його функцій входило забезпечення загальної безпеки та конспірації членів злочинної організації, а також залучення до протиправної діяльності інших осіб", - йдеться в повідомленні.

Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди перевищує 1 млрд грн.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються інші особи, причетні до функціонування злочинної організації.

Читайте: Фігурант справи "Карфаген" Тимошенко звільнився з Офісу генпрокурора після викриття схеми "кришування" кол-центрів

Операція "Карфаген"

  • Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
  • 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
  • За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
  • До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
  • На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
  • Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
  • Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
  • Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
  • Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
  • ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.
  • 7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.
  • Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.
  • Слідом за ним з органів прокуратури звільнилася і заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні антикорупційних органів.

Читайте: 8 осіб, яких згадували в операції "Карфаген", звільнили. 24 прокурори пройшли поліграф, - в.о. генпрокурора Ковальський

Автор: 

НАБУ (4546) підозра (966) Офіс Генпрокурора (3885) кол-центр (15)
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Топ коментарі
+8
От цікаво, а хто рекомендував кравченка на посаду генпрокурора? Ну не сам же він прийшов до Зе і попросився його призначити? Чи працюють і далі на своїх посадах ті хто рекомендували, і які зроблені висновки?
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22.10.2026 16:05 Відповісти
+5
Мільярд хабарами. Пи**ець.
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22.10.2026 15:59 Відповісти
+5
Навіть при янеку гп не дозволяла собі такого.
Та,все ж,риба гниє з голови,а цей орган-не більше плавців риби.
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22.10.2026 16:05 Відповісти

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