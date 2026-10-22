Операция "Карфаген": сообщено о подозрении екс-чиновнику ОГП Тимошенко

В рамках операции "Карфаген" бывшему руководителю одного из департаментов Офиса Генерального прокурора предъявлено подозрение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

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Подробности

Центр противодействия коррупции пишет, что речь идет о бывшем начальнике Департамента информационных технологий Офиса генпрокурора Иване Тимошенко.

По данным Бюро, чиновник играл одну из ключевых ролей в функционировании преступной схемы.

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"Он непосредственно отвечал за коммуникацию с представителями нелегальных колл-центров и систематическое получение от них денежных средств. Кроме того, в его функции входило обеспечение общей безопасности и конспирации членов преступной организации, а также привлечение к противоправной деятельности других лиц", — говорится в сообщении.

Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды превышает 1 млрд грн.

В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются другие лица, причастные к деятельности преступной организации.

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Операция "Карфаген"

Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко был помещен под стражу с залогом в 20 млн грн.

Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.

Вслед за ним из органов прокуратуры уволилась и заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко, которая фигурирует в расследовании антикоррупционных органов.

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