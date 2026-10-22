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Новости Операция Карфаген
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Операция "Карфаген": сообщено о подозрении екс-чиновнику ОГП Тимошенко

В рамках операции "Карфаген" бывшему руководителю одного из департаментов Офиса Генерального прокурора предъявлено подозрение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

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Подробности

Центр противодействия коррупции пишет, что речь идет о бывшем начальнике Департамента информационных технологий Офиса генпрокурора Иване Тимошенко.

Операція Карфаген: нова підозра

По данным Бюро, чиновник играл одну из ключевых ролей в функционировании преступной схемы.

Читайте: Должность, которую занимал фигурант операции "Карфаген" Кропива, ликвидировали, - Офис генпрокурора

"Он непосредственно отвечал за коммуникацию с представителями нелегальных колл-центров и систематическое получение от них денежных средств. Кроме того, в его функции входило обеспечение общей безопасности и конспирации членов преступной организации, а также привлечение к противоправной деятельности других лиц", — говорится в сообщении.

Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды превышает 1 млрд грн.

В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются другие лица, причастные к деятельности преступной организации.

Читайте: Фигурант дела "Карфаген" Тимошенко уволился из Офиса генпрокурора после разоблачения схемы "крышевания" колл-центров

Операция "Карфаген"

  • Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
  • 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
  • До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
  • На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
  • Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
  • Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
  • Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
  • Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
  • ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.
  • 7 сентября Ивахненко был помещен под стражу с залогом в 20 млн грн.
  • Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.
  • Вслед за ним из органов прокуратуры уволилась и заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко, которая фигурирует в расследовании антикоррупционных органов.

Читайте: 8 человек, упомянутых в операции "Карфаген", уволены. 24 прокурора прошли проверку на полиграфе, — и.о. генпрокурора Ковальский

Автор: 

НАБУ (5067) подозрение (815) Офис Генпрокурора (3536) колл-центр (11)
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Топ комментарии
+8
От цікаво, а хто рекомендував кравченка на посаду генпрокурора? Ну не сам же він прийшов до Зе і попросився його призначити? Чи працюють і далі на своїх посадах ті хто рекомендували, і які зроблені висновки?
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22.10.2026 16:05 Ответить
+5
Мільярд хабарами. Пи**ець.
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22.10.2026 15:59 Ответить
+5
Навіть при янеку гп не дозволяла собі такого.
Та,все ж,риба гниє з голови,а цей орган-не більше плавців риби.
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22.10.2026 16:05 Ответить

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