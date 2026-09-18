Должность, которую занимал фигурант операции "Карфаген" Кропива, была ликвидирована, - Офис генпрокурора

В Офисе генерального прокурора упразднили должность заместителя главы Департамента международного сотрудничества, которую занимал фигурант операции НАБУ "Карфаген" Сергей Кропива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь ОГП Марьяна Гайовская сообщила в комментарии "Украинской правде".

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Реорганизация департамента

"Приказом исполняющего обязанности Генерального прокурора реорганизован Департамент международного сотрудничества ОГП. В рамках реорганизации, в том числе, упразднена должность заместителя начальника Департамента, которую занимал С.В. Кропива", - заявила пресс-секретарь.

Отдельно Гайовская напомнила, что дисциплинарная жалоба в отношении Кропивы уже находится на рассмотрении Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. КДКП должна рассмотреть вопрос о наложении дисциплинарного взыскания, которое предусматривает также возможность увольнения Кропивы из органов прокуратуры.

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Напомним, ранее "Центр противодействия коррупции", ссылаясь на ответ на информационный запрос, сообщил, что Сергей Кропива остается на должности в ОГП и даже не отстранен на фоне операции "Карфаген".

Операция "Карфаген"

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОВА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.

Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.

Вслед за ним из органов прокуратуры уволилась и заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко, которая фигурирует в расследовании антикоррупционных органов.

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