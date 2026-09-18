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Новости Операция Карфаген
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Должность, которую занимал фигурант операции "Карфаген" Кропива, была ликвидирована, - Офис генпрокурора

Должность Сергея Кропивы в Офисе генерального прокурора ликвидировали

В Офисе генерального прокурора упразднили должность заместителя главы Департамента международного сотрудничества, которую занимал фигурант операции НАБУ "Карфаген" Сергей Кропива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь ОГП Марьяна Гайовская сообщила в комментарии "Украинской правде".

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Реорганизация департамента

"Приказом исполняющего обязанности Генерального прокурора реорганизован Департамент международного сотрудничества ОГП. В рамках реорганизации, в том числе, упразднена должность заместителя начальника Департамента, которую занимал С.В. Кропива", - заявила пресс-секретарь.

Отдельно Гайовская напомнила, что дисциплинарная жалоба в отношении Кропивы уже находится на рассмотрении Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. КДКП должна рассмотреть вопрос о наложении дисциплинарного взыскания, которое предусматривает также возможность увольнения Кропивы из органов прокуратуры.

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Напомним, ранее "Центр противодействия коррупции", ссылаясь на ответ на информационный запрос, сообщил, что Сергей Кропива остается на должности в ОГП и даже не отстранен на фоне операции "Карфаген".

Операция "Карфаген"

  • Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОВА Олега Кипера.
  • 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
  • До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
  • На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
  • Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
  • Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.
  • Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
  • Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
  • ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.
  • 7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.
  • Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.
  • Вслед за ним из органов прокуратуры уволилась и заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко, которая фигурирует в расследовании антикоррупционных органов.

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Автор: 

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Топ комментарии
+5
Там мабуть тих Департаментів як в дурного пукалок - от куди гроші йдуть а в Зелі вже дупа в милі - по світу мідяки зшибає
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18.09.2026 20:03 Ответить
+3
Міністерство національної єдності України було ліквідоване у липні 2025 року
ліквідували посаду заступника очільника Департаменту міжнародного співробітництва

Офіційні годівниці з зарплатами в сотні тися гривень і відкатами на десатики- сотні міліонів доларів.
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18.09.2026 20:12 Ответить
+2
якщо ліквідувати всю прокуратуру майже нічого незмінеться та й більшість цього не помітить
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18.09.2026 20:03 Ответить

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