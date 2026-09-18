И.о. генпрокурора Ковальский: С НАБУ и САП будем взаимодействовать в рамках закона

И.о. генерального прокурора Украины Антон Ковальский опубликовал первое заявление после назначения на эту должность.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Я приступаю к этой работе в сложный для прокуратуры период и хорошо понимаю ответственность, которую сегодня беру на себя.

Первое, что хочу подчеркнуть: прокуратура работает бесперебойно. Смена руководства не останавливает работу Офиса генерального прокурора и региональных прокуратур, не влияет на выполнение наших функций и не может служить оправданием для перерывов в работе", - отметил Ковальский.

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И.о. генпрокурора на ближайшие дни определил несколько конкретных шагов.

"Проведу рабочие встречи с руководителями ключевых направлений Офиса и региональных прокуратур. Нам предстоит подробно рассмотреть проблемные направления, резонансные дела, кадровые вопросы и решения, которые не могут откладываться.

Отдельно будут завершены служебные и кадровые процедуры, начатые в отношении сотрудников прокуратуры в связи с обстоятельствами, расследуемыми в рамках операции "Карфаген".

Позиция здесь проста. Никого не будем обвинять до установления вины в предусмотренном законом порядке. Но и должность прокурора не может быть поводом для того, чтобы кого-то защищать или создавать для него особые условия", — рассказал он.

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Сотрудничество с НАБУ и САП

"С НАБУ и САП будем взаимодействовать профессионально и в рамках закона. Каждый орган должен выполнять свою работу в пределах определенных полномочий.

Понимаю общественный интерес и готов к прямому и предметному разговору. Отвечу на все вопросы, которые сегодня звучат, в том числе и в мой адрес.

В ближайшее время смогу говорить не только о видении, но и об уже сделанных шагах и первых результатах", — добавил он.

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