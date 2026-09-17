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Новости Уклонение от мобилизации
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Почти 1000 заключений для отсрочки от мобилизации: подозрение предъявлено всему составу врачебной комиссии в Тернопольской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Тернопольской области разоблачены председатель врачебно-консультативной комиссии районной больницы, трое членов ВКК и двое посредников.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Разоблачены врачи, выдававшие заключения для отсрочки

Что известно

В течение 2024–2026 годов врачи оформляли заключения, в которые вносили ложные сведения о состоянии здоровья родственников военнообязанных и необходимости постоянного постороннего ухода. В дальнейшем эти документы использовались для получения отсрочки от мобилизации.

Установлено, что схему организовала председатель ЛКК. Она привлекла трех других членов комиссии и двух посредников, которые подбирали "клиентов" среди знакомых.

Разоблачены врачи, выдававшие заключения для отсрочки

Оформление документов стоило от 6 до 12 тысяч долларов. За три года было выдано около тысячи заключений ЛКК о необходимости постоянного постороннего ухода за родственниками военнообязанных.

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Объявлены подозрения

Отмечается, что во время обысков по местам жительства и работы медиков и посредников изъяты медицинская документация, мобильные телефоны и другие материалы, которые изучаются в рамках уголовного производства.

Разоблачены врачи, выдававшие заключения для отсрочки

  • Четырем медикам сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и служебном подлоге, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
  • Председателю ЛКК дополнительно инкриминируют содействие незаконной переправке военнообязанных через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).
  • Одному из посредников сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.
  • Другому заочно сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
  • В отношении четырех медиков и одного из посредников суд избрал меры пресечения.

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Разоблачены врачи, выдававшие заключения для отсрочки

Следствие также проверяет возможную причастность к этим преступлениям других лиц, в частности сотрудников больницы и должностных лиц других государственных учреждений.

Разоблачены врачи, выдававшие заключения для отсрочки
Разоблачены врачи, выдававшие заключения для отсрочки

Автор: 

врачи (1559) мобилизация (3310) Офис Генпрокурора (3467)
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Топ комментарии
+19
Звичайна схема!
Якщо ти придатний з грошима,то ти непридатний!
Якщо ти непридатний без грошей,то ти придатний!
Так по всій Україні!
Нічого дивного!
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17.09.2026 15:11 Ответить
+5
тисячу ухілесів тільки від одного влк! а ви потім дивиєтесь що тцк лютує! знімайте на *** ці всі броні та відстрочки та буде вам щастя!
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17.09.2026 15:37 Ответить
+4
іде вовк лісом а під деревом заєць сидить без вух . вовк питає косой де вуха . та я відрізав щоб не мобілізували . а мені що відрізати питає вовк . заєць подивився і каже хвоста відрубати і будеш інвалідом як я . вовк отримав довідку інваліда і сидять з зайцем бухають . коли іде ведмідь і питає а як мені довідку отримати . заєць і вовк подивились і кажуть вуха маленькі хвоста немає давай ми тобі яйця відріжемо той погодився . немає і немає ведмідя . пішли заєць і вовк шукати . коли бачуть висить ведмідь на дереві а у лапі довідка ..ПРИЗНАЧИТИ ІНВАЛІДОМ . ДІАГНОЗ ПЛОСКОСТОПІЄ ..
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17.09.2026 17:49 Ответить

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