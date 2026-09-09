За $4 тыс. обещала инвалидность: у главы экспертной группы в Хмельницком нашли более 3,7 млн грн. ФОТО
Руководителя экспертной группы по оценке повседневного функционирования в Хмельницком задержали после получения 4 тыс. долларов, которые она, по данным следствия, вымогала за присвоение пациенту третьей группы инвалидности. В ходе обыска в доме врача правоохранители обнаружили более 3,7 млн гривен в различных валютах.
Об этом сообщили полиция и прокуратура Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в июле 40-летний житель Хмельницкого обратился в медучреждение, где после обследования его госпитализировали. По данным правоохранителей, состояние здоровья мужчины давало основания для присвоения ему группы инвалидности.
Однако руководительница экспертной группы якобы потребовала от пациента деньги за принятие соответствующего решения. Сначала речь шла о 3 тыс. долларов за установление инвалидности сроком на один год, однако впоследствии сумма выросла до 4 тыс. долларов.
Мужчина согласился на требование, после чего обратился в полицию.
В начале сентября он прошел освидетельствование экспертной комиссией, которую возглавляла подозреваемая. После этого, по данным следствия, по указанию врача мужчина передал 4 тыс. долларов. Правоохранители задержали ее сразу после получения денег.
В ходе последующего обыска в квартире подозреваемой следователи обнаружили наличные в различных валютах на общую сумму более 3,7 млн грн.
Врачу сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, сопряженном с вымогательством. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Суд поместил подозреваемую под стражу, одновременно определив возможность внесения залога.
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це, така посада?
вона так і зареєстрована?
голова експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування?
Ну, буде "сидіти" як і сама крупа. Як цапа-відбувайла не зроблять.
А тим часом
Будують "стіну зеленського" на кордоні з Румунією.
https://antikor.info/articles/861815-na_granitse_s_rumyniej_vdolj_tisy_ustanovili_novye_zagrahdenija_iz_koljuchej_provoloki
Мабуть. щоб не тікали з країни мрій?