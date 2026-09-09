За $4 тис. обіцяла інвалідність: у голови експертної команди у Хмельницькому знайшли понад 3,7 млн грн. ФОТО

Голову експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування у Хмельницькому затримали після отримання $4 тис., які вона, за даними слідства, вимагала за встановлення пацієнту третьої групи інвалідності. Під час обшуку вдома у лікарки правоохоронці виявили понад 3,7 млн грн у різних валютах.

Про це повідомили поліція та прокуратура Хмельницької області, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, у липні 40-річний житель Хмельницького звернувся до медзакладу, де після обстеження його госпіталізували. За даними правоохоронців, стан здоров’я чоловіка давав підстави для встановлення йому групи інвалідності.

Однак очільниця експертної команди нібито зажадала від пацієнта гроші за ухвалення відповідного рішення. Спочатку йшлося про $3 тис. за встановлення інвалідності строком на один рік, однак згодом сума зросла до $4 тис.

Чоловік погодився на вимогу, після чого звернувся до поліції.





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На початку вересня він пройшов оцінювання експертною командою, яку очолювала підозрювана. Після цього, за даними слідства, за вказівкою лікарки чоловік передав $4 тис. Правоохоронці затримали її одразу після отримання грошей.

Під час подальшого обшуку помешкання підозрюваної слідчі виявили готівку в різних валютах на загальну суму понад 3,7 млн грн.

Лікарці повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Суд відправив підозрювану під варту, водночас визначивши можливість внесення застави.

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