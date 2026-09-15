Конфликт между прокуратурой и НАБУ может поставить под угрозу международную поддержку Украины, - Reuters

Обострение противостояния между Офисом генерального прокурора и независимыми антикоррупционными органами Украины может негативно повлиять на международную репутацию государства и затруднить получение внешнего финансирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

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Западные партнеры Украины ожидают от Киева сохранения независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Проведение антикоррупционных реформ остается одним из условий дальнейшей международной финансовой поддержки.

Речь идет о десятках миллиардов долларов, необходимых для поддержки украинской экономики и государственных финансов. Кроме того, проведение соответствующих реформ имеет значение для переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

По мнению Reuters, новое обострение отношений между правоохранительными органами создает дополнительные риски для Украины, которая в условиях полномасштабной войны в значительной степени зависит от помощи западных партнеров.

Конфликт обострился после отставки Кравченко

Противостояние перешло в новую фазу после того, как генеральный прокурор Руслан Кравченко на прошлой неделе подал в отставку. Это произошло на фоне антикоррупционного расследования, касавшегося сотрудников его ведомства.

Самого Кравченко не обвиняли в совершении преступления и не называли подозреваемым. В то же время одного из его подчиненных правоохранители обвинили в организации мошеннической схемы.

В понедельник Кравченко заявил, что подписал уведомление о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Он обвинил главу бюро в якобы подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также заявил о якобы фиктивном усыновлении.

Кравченко утверждал, что такие действия могли быть направлены на уклонение от юридической ответственности.

Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

Офис генерального прокурора заявил, что подозрения директору НАБУ Семена Кривоноса юридически не существовали, и соответствующие отметки в ЕРДР были отменены.

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