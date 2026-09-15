РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15291 посетитель онлайн
Новости Отставка Кравченко Подозрение Кривоносу
1 646 16

Конфликт между прокуратурой и НАБУ может поставить под угрозу международную поддержку Украины, - Reuters

Конфликт между ГП и НАБУ создает риски для помощи Украине

Обострение противостояния между Офисом генерального прокурора и независимыми антикоррупционными органами Украины может негативно повлиять на международную репутацию государства и затруднить получение внешнего финансирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Западные партнеры Украины ожидают от Киева сохранения независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Проведение антикоррупционных реформ остается одним из условий дальнейшей международной финансовой поддержки.

Речь идет о десятках миллиардов долларов, необходимых для поддержки украинской экономики и государственных финансов. Кроме того, проведение соответствующих реформ имеет значение для переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

По мнению Reuters, новое обострение отношений между правоохранительными органами создает дополнительные риски для Украины, которая в условиях полномасштабной войны в значительной степени зависит от помощи западных партнеров.

Конфликт обострился после отставки Кравченко

Противостояние перешло в новую фазу после того, как генеральный прокурор Руслан Кравченко на прошлой неделе подал в отставку. Это произошло на фоне антикоррупционного расследования, касавшегося сотрудников его ведомства.

Самого Кравченко не обвиняли в совершении преступления и не называли подозреваемым. В то же время одного из его подчиненных правоохранители обвинили в организации мошеннической схемы.

В понедельник Кравченко заявил, что подписал уведомление о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Он обвинил главу бюро в якобы подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также заявил о якобы фиктивном усыновлении.

Кравченко утверждал, что такие действия могли быть направлены на уклонение от юридической ответственности.

Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
  • Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
  • 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

  • Офис генерального прокурора заявил, что подозрения директору НАБУ Семена Кривоноса юридически не существовали, и соответствующие отметки в ЕРДР были отменены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура - проклятое место. Кравченко начал не с того и закончил не тем, - "слуга народа" Богуцкая

Автор: 

НАБУ (5042) Офис Генпрокурора (3448)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
За все повинен бути відповідальний ЗЕленський. Багато тих кого він пропонував,видвигав,ставив,призначав, затверджував були корупціонери.Вони йшли у відставку,були звільнені за участь в злочинних угрупуваннях,за хабарництво,корупцію.Виникає питання чи не причетний сам пересидент до цих схем де учасниками є або були куми,друзі,бізнес-партнери?
ДУМАЙ-ТЕ!
показать весь комментарий
15.09.2026 08:36 Ответить
+6
все це конфліктне казіно за підтримки зеленського 🤡... треба для зруйнування іміджу України , на угоду кремлю ...Ця ср* ана зелена консерва вова, істерично хоче втриматися при владі , йому треба беззахисна Україна ! Зеленського Геть !!!...
показать весь комментарий
15.09.2026 08:57 Ответить
+3
то, який же це конфлікт?
антикорупційні органи виконують свою роботу!
зелене кодло впирається.
суддівський клан спостерігає та готує сейфи для готівки.
все, як завжди.
до речі, як у всіх!
як і у тих грьобаних буржуїв....
показать весь комментарий
15.09.2026 08:45 Ответить

Загрузка...

 
 