Конфликт между прокуратурой и НАБУ может поставить под угрозу международную поддержку Украины, - Reuters
Обострение противостояния между Офисом генерального прокурора и независимыми антикоррупционными органами Украины может негативно повлиять на международную репутацию государства и затруднить получение внешнего финансирования.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Западные партнеры Украины ожидают от Киева сохранения независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Проведение антикоррупционных реформ остается одним из условий дальнейшей международной финансовой поддержки.
Речь идет о десятках миллиардов долларов, необходимых для поддержки украинской экономики и государственных финансов. Кроме того, проведение соответствующих реформ имеет значение для переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.
По мнению Reuters, новое обострение отношений между правоохранительными органами создает дополнительные риски для Украины, которая в условиях полномасштабной войны в значительной степени зависит от помощи западных партнеров.
Конфликт обострился после отставки Кравченко
Противостояние перешло в новую фазу после того, как генеральный прокурор Руслан Кравченко на прошлой неделе подал в отставку. Это произошло на фоне антикоррупционного расследования, касавшегося сотрудников его ведомства.
Самого Кравченко не обвиняли в совершении преступления и не называли подозреваемым. В то же время одного из его подчиненных правоохранители обвинили в организации мошеннической схемы.
В понедельник Кравченко заявил, что подписал уведомление о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Он обвинил главу бюро в якобы подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также заявил о якобы фиктивном усыновлении.
Кравченко утверждал, что такие действия могли быть направлены на уклонение от юридической ответственности.
Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
- Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
- 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
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Офис генерального прокурора заявил, что подозрения директору НАБУ Семена Кривоноса юридически не существовали, и соответствующие отметки в ЕРДР были отменены.
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зелене кодло впирається.
суддівський клан спостерігає та готує сейфи для готівки.
все, як завжди.
до речі, як у всіх!
як і у тих грьобаних буржуїв....