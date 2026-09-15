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Новини Відставка Кравченка Підозра Кривоносу
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Конфлікт між прокуратурою та НАБУ може поставити під загрозу міжнародну підтримку України, - Reuters

Конфлікт ОГП і НАБУ створює ризики для допомоги Україні

Загострення протистояння між Офісом генерального прокурора та незалежними антикорупційними органами України може негативно вплинути на міжнародну репутацію держави та ускладнити отримання зовнішнього фінансування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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Західні партнери України очікують від Києва збереження незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Виконання антикорупційних реформ залишається однією з умов подальшої міжнародної фінансової підтримки.

Йдеться про десятки мільярдів доларів, необхідних для підтримки української економіки та державних фінансів. Крім того, виконання відповідних реформ має значення для переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

На думку Reuters, нове загострення між правоохоронними структурами створює додаткові ризики для України, яка в умовах повномасштабної війни значною мірою залежить від допомоги західних партнерів.

Конфлікт загострився після відставки Кравченка

Протистояння перейшло в нову фазу після того, як генеральний прокурор Руслан Кравченко минулого тижня подав у відставку. Це сталося на тлі антикорупційного розслідування, яке стосувалося співробітників його відомства.

Самого Кравченка не звинувачували у скоєнні злочину та не називали підозрюваним. Водночас одного з його підлеглих правоохоронці звинуватили в організації шахрайської схеми.

У понеділок Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Він звинуватив очільника бюро у нібито підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також заявив про начебто фіктивне усиновлення.

Кравченко стверджував, що такі дії могли бути спрямовані на уникнення юридичної відповідальності.

Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
  • Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.
  • 14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

  • Офіс генерального прокурора заявив, що підозри директору НАБУ Семену Кривоносу юридично не існувало і відповідні відмітки в ЄРДР скасували.

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Автор: 

НАБУ (4515) Офіс Генпрокурора (3790)
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Топ коментарі
+8
За все повинен бути відповідальний ЗЕленський. Багато тих кого він пропонував,видвигав,ставив,призначав, затверджував були корупціонери.Вони йшли у відставку,були звільнені за участь в злочинних угрупуваннях,за хабарництво,корупцію.Виникає питання чи не причетний сам пересидент до цих схем де учасниками є або були куми,друзі,бізнес-партнери?
ДУМАЙ-ТЕ!
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15.09.2026 08:36 Відповісти
+5
все це конфліктне казіно за підтримки зеленського 🤡... треба для зруйнування іміджу України , на угоду кремлю ...Ця ср* ана зелена консерва вова, істерично хоче втриматися при владі , йому треба беззахисна Україна ! Зеленського Геть !!!...
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15.09.2026 08:57 Відповісти
+2
Шкандаль - західні партнери хіба до цього не знали шо Україну опутала мафія? - будуть помагати шоб кацапи не вилізли біля кордону з Польщею
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15.09.2026 08:37 Відповісти

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