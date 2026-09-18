В.о. генпрокурора Ковальський: Із НАБУ та САП взаємодіятимемо в межах закону

В.о. генпрокурора України Антон Ковальський оприлюднив першу заяву після призначення на посаду.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Я приступаю до цієї роботи у складний для прокуратури період і добре розумію відповідальність, яку сьогодні беру на себе.

Перше, що хочу зафіксувати: прокуратура працює безперервно. Зміна керівництва не зупиняє роботу Офісу Генерального прокурора та регіональних прокуратур, не впливає на виконання наших функцій і не може бути виправданням для пауз у роботі", - зазначив Ковальський.

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В.о. генпрокурора на найближчі дні визначив кілька конкретних кроків.

"Проведу робочі зустрічі з керівниками ключових напрямів Офісу та регіональних прокуратур. Маємо предметно пройти проблемні напрями, резонансні провадження, кадрові питання та рішення, які не можуть відкладатися.

Окремо будуть завершені службові та кадрові процедури, розпочаті щодо працівників прокуратури у зв’язку з обставинами, які досліджуються в межах операції "Карфаген".

Позиція тут проста. Нікого не будемо звинувачувати до встановлення вини у передбаченому законом порядку. Але й посада прокурора не може бути приводом когось захищати чи створювати для нього особливі умови", - розповів він.

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Співпраця із НАБУ та САП

"З НАБУ та САП будемо взаємодіяти професійно і в межах закону. Кожен орган має виконувати свою роботу в межах визначених повноважень.

Розумію суспільний інтерес і готовий до прямої та предметної розмови. Відповім на всі запитання, які сьогодні звучать, зокрема, і на мою адресу.

Найближчим часом зможу говорити не лише про бачення, а й про вже зроблені кроки та перші результати", - додав він.

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