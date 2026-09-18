И.о. генпрокурора Ковальский провел совещание: определили первоочередные шаги в работе органов прокуратуры
Исполняющий обязанности Генерального прокурора Антон Ковальский провел совещание с руководителями структурных подразделений Офиса Генерального прокурора и областных прокуратур, в ходе которого были определены первоочередные решения и задачи для системы прокуратуры.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Много негатива"
Как отмечается, изменения в руководстве не влияют на непрерывность работы органов прокуратуры. Офис Генерального прокурора и региональные прокуратуры продолжают выполнять свои полномочия в полном объеме, а все поставленные задачи должны выполняться в обычном рабочем режиме.
"Моя задача сейчас — обеспечить четкую организацию работы системы и контроль за ее результативностью", - отметил Ковальский.
По его словам, сейчас на прокуратуру обрушивается много негатива.
Из-за действий отдельных сотрудников пострадал авторитет всего органа, и это не всегда справедливо. Поэтому наша задача — продолжать честно и профессионально выполнять свою работу и восстанавливать авторитет прокуратуры", — добавил он.
О чем шла речь на совещании
- Одно из первых решений, озвученных на совещании, касается кадровой работы. Руководителям поручено воздержаться от принятия решений о назначении прокуроров в соответствии с переходными положениями Закона Украины "О прокуратуре". Одновременно будет проведен аудит всех назначений, осуществленных на этом основании в течение последнего года.
- Особое внимание уделили результативности работы прокуратур в регионах. Руководителям поручено сосредоточиться на качестве работы по уголовным делам и конкретных результатах по каждому направлению.
"Для нас конечным результатом должен быть законный и справедливый приговор в суде за совершение преступления, остальное - это лишь процесс", - сказал Ковальский.
- Также поставлена задача усилить работу не только в отношении уголовных правонарушений в экономической сфере, но и в направлении противодействия общеуголовной преступности и правонарушениям, которые непосредственно влияют на безопасность граждан на местах.
Также отмечается, что приоритетные направления работы органов прокуратуры остаются неизменными.
В то же время к руководителям всех уровней предъявлены четкие требования — дисциплина, профессионализм, добросовестность и ответственность за результат.
По итогам совещания руководители самостоятельных структурных подразделений ГП и областных прокуратур получили указания по работе.
Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
- Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
- 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
- Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
- Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.
- 15 сентября президент подписал указ об увольнении Кравченко.
- 17 сентября президент Зеленский подписал указ, согласно которому обязанности генерального прокурора будет исполнять Антон Ковальский.
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