И.о. генпрокурора Ковальский провел совещание: определили первоочередные шаги в работе органов прокуратуры

Исполняющий обязанности Генерального прокурора Антон Ковальский провел совещание с руководителями структурных подразделений Офиса Генерального прокурора и областных прокуратур, в ходе которого были определены первоочередные решения и задачи для системы прокуратуры.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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"Много негатива"

Как отмечается, изменения в руководстве не влияют на непрерывность работы органов прокуратуры. Офис Генерального прокурора и региональные прокуратуры продолжают выполнять свои полномочия в полном объеме, а все поставленные задачи должны выполняться в обычном рабочем режиме.

"Моя задача сейчас — обеспечить четкую организацию работы системы и контроль за ее результативностью", - отметил Ковальский.

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По его словам, сейчас на прокуратуру обрушивается много негатива.

Из-за действий отдельных сотрудников пострадал авторитет всего органа, и это не всегда справедливо. Поэтому наша задача — продолжать честно и профессионально выполнять свою работу и восстанавливать авторитет прокуратуры", — добавил он.

О чем шла речь на совещании

Одно из первых решений, озвученных на совещании, касается кадровой работы. Руководителям поручено воздержаться от принятия решений о назначении прокуроров в соответствии с переходными положениями Закона Украины "О прокуратуре". Одновременно будет проведен аудит всех назначений, осуществленных на этом основании в течение последнего года.

Особое внимание уделили результативности работы прокуратур в регионах. Руководителям поручено сосредоточиться на качестве работы по уголовным делам и конкретных результатах по каждому направлению.

"Для нас конечным результатом должен быть законный и справедливый приговор в суде за совершение преступления, остальное - это лишь процесс", - сказал Ковальский.

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Также поставлена задача усилить работу не только в отношении уголовных правонарушений в экономической сфере, но и в направлении противодействия общеуголовной преступности и правонарушениям, которые непосредственно влияют на безопасность граждан на местах.

Также отмечается, что приоритетные направления работы органов прокуратуры остаются неизменными.

В то же время к руководителям всех уровней предъявлены четкие требования — дисциплина, профессионализм, добросовестность и ответственность за результат.

По итогам совещания руководители самостоятельных структурных подразделений ГП и областных прокуратур получили указания по работе.

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