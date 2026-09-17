Зеленский назначил и.о. генпрокурора человека, который "не замечал" коррупцию у собственного заместителя, - Шабунин
Новый и.о. генерального прокурора Антон Ковальский, возглавляя прокуратуру Хмельницкой области, не заметил ряда проблем в декларациях и деятельности своих подчиненных.
Об этом сообщил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
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"70% украинцев не доверяют прокуратуре, а 56% - готовы больше доверять генеральному прокурору, избранному на открытом конкурсе с участием международных экспертов", - отметил он.
"В ответ Зеленский назначает и.о. неизвестного чиновника из Хмельницкой прокуратуры, который "не замечал", что один из его собственных заместителей:
- имущества на сумму 325 тысяч долларов (более 13 млн грн), приобретенного за год работы в прокуратуре. Например, его теща приобрела три объекта недвижимости, работая в аптеке.
- тесть, который получил подозрения от НАБУ и сбежал из Украины в РФ, а впоследствии был заочно приговорен за коллаборационизм к 8 годам тюрьмы.
Другой подчиненный теперь уже и.о. генпрокурора: снимал видео для своего OnlyFans прямо в служебном кабинете и отправлял сотрудницам суда", - добавил Шабунин.
Что известно об Антоне Ковальском?
В Центре противодействия коррупции рассказали, что Ковальского назначили руководителем прокуратуры Хмельницкой области после скандала вокруг прокуроров с инвалидностью, который начался как раз в Хмельницкой области.
"С 2011 года, то есть с момента покупки, и до 2022 года прокурор указывал, что ездит на Volkswagen Polo, который был оформлен на его брата.
С 2018 года Ковальский и его семья пользовались квартирой в Виннице площадью 79 квадратных метров. Квартирой, оформленной на мать, сразу после приобретения пользовалась семья прокурора. То есть фактически она покупалась именно для нужд семьи прокурора.
В то же время возникают вопросы относительно источника происхождения средств у матери, которая работала в психоневрологической больнице. В 2019 году ее доходы до налогообложения составили 51 тысячу грн; в 2020 – 72 тысячи грн; в 2021 – 122,5 тысяч грн. Сбережений за эти годы не было, поэтому непонятно, как с такими доходами можно было купить квартиру", – отметили в ЦПК.
Также там рассказали, что жена Ковальского родилась в России.
"С 2019 года на неё зарегистрирован новый Nissan Qashqai. Но в разных декларациях указана разная цена этого автомобиля. С 2022 по 2025 год Ковальский указывает, что у супруги и двух его детей была временная защита и право на проживание в Румынии.
В то же время с 2022 по 2024 год у Ковальской было разрешение на работу, а у детей - право на обучение в Канаде. В этот же период Ковальский указывал канадский банковский счет жены. В 2022 году на нем было 6 тысяч канадских долларов", - сообщают в ЦПК.
В марте 2023 года жена Ковальского стала индивидуальным предпринимателем:
"Причем довольно успешным. Ведь за неполный первый год она получила доход в 5,2 млн грн. То есть, если верить декларации, то продажа спортивного питания позволяла зарабатывать более 500 тысяч грн в месяц".
Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать отстранение Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
- Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
- 14 сентября президент Владимир Зеленский принял решение отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
- Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
- Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.
- 15 сентября президент подписал указ об увольнении Кравченко.
- 17 сентября президент Зеленский подписал указ, согласно которому обязанности генерального прокурора будет исполнять Антон Ковальский.
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