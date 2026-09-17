Зеленский назначил и.о. генпрокурора человека, который "не замечал" коррупцию у собственного заместителя, - Шабунин

Новый и.о. генерального прокурора Антон Ковальский, возглавляя прокуратуру Хмельницкой области, не заметил ряда проблем в декларациях и деятельности своих подчиненных.

Об этом сообщил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

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"70% украинцев не доверяют прокуратуре, а 56% - готовы больше доверять генеральному прокурору, избранному на открытом конкурсе с участием международных экспертов", - отметил он.

"В ответ Зеленский назначает и.о. неизвестного чиновника из Хмельницкой прокуратуры, который "не замечал", что один из его собственных заместителей:

имущества на сумму 325 тысяч долларов (более 13 млн грн), приобретенного за год работы в прокуратуре. Например, его теща приобрела три объекта недвижимости, работая в аптеке.

тесть, который получил подозрения от НАБУ и сбежал из Украины в РФ, а впоследствии был заочно приговорен за коллаборационизм к 8 годам тюрьмы.

Другой подчиненный теперь уже и.о. генпрокурора: снимал видео для своего OnlyFans прямо в служебном кабинете и отправлял сотрудницам суда", - добавил Шабунин.

Что известно об Антоне Ковальском?

В Центре противодействия коррупции рассказали, что Ковальского назначили руководителем прокуратуры Хмельницкой области после скандала вокруг прокуроров с инвалидностью, который начался как раз в Хмельницкой области.

"С 2011 года, то есть с момента покупки, и до 2022 года прокурор указывал, что ездит на Volkswagen Polo, который был оформлен на его брата.

С 2018 года Ковальский и его семья пользовались квартирой в Виннице площадью 79 квадратных метров. Квартирой, оформленной на мать, сразу после приобретения пользовалась семья прокурора. То есть фактически она покупалась именно для нужд семьи прокурора.

В то же время возникают вопросы относительно источника происхождения средств у матери, которая работала в психоневрологической больнице. В 2019 году ее доходы до налогообложения составили 51 тысячу грн; в 2020 – 72 тысячи грн; в 2021 – 122,5 тысяч грн. Сбережений за эти годы не было, поэтому непонятно, как с такими доходами можно было купить квартиру", – отметили в ЦПК.

Также там рассказали, что жена Ковальского родилась в России.

"С 2019 года на неё зарегистрирован новый Nissan Qashqai. Но в разных декларациях указана разная цена этого автомобиля. С 2022 по 2025 год Ковальский указывает, что у супруги и двух его детей была временная защита и право на проживание в Румынии.

В то же время с 2022 по 2024 год у Ковальской было разрешение на работу, а у детей - право на обучение в Канаде. В этот же период Ковальский указывал канадский банковский счет жены. В 2022 году на нем было 6 тысяч канадских долларов", - сообщают в ЦПК.

В марте 2023 года жена Ковальского стала индивидуальным предпринимателем:

"Причем довольно успешным. Ведь за неполный первый год она получила доход в 5,2 млн грн. То есть, если верить декларации, то продажа спортивного питания позволяла зарабатывать более 500 тысяч грн в месяц".

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Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать отстранение Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

14 сентября президент Владимир Зеленский принял решение отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.

Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.

15 сентября президент подписал указ об увольнении Кравченко.

17 сентября президент Зеленский подписал указ, согласно которому обязанности генерального прокурора будет исполнять Антон Ковальский.

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