РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15550 посетителей онлайн
Новости Новый генпрокурор
4 579 46

Зеленский назначил и.о. генпрокурора человека, который "не замечал" коррупцию у собственного заместителя, - Шабунин

Новый и.о. генпрокурора: Шабунин призвал провести конкурс

Новый и.о. генерального прокурора Антон Ковальский, возглавляя прокуратуру Хмельницкой области, не заметил ряда проблем в декларациях и деятельности своих подчиненных.

Об этом сообщил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"70% украинцев не доверяют прокуратуре, а 56% - готовы больше доверять генеральному прокурору, избранному на открытом конкурсе с участием международных экспертов", - отметил он.

"В ответ Зеленский назначает и.о. неизвестного чиновника из Хмельницкой прокуратуры, который "не замечал", что один из его собственных заместителей:

  • имущества на сумму 325 тысяч долларов (более 13 млн грн), приобретенного за год работы в прокуратуре. Например, его теща приобрела три объекта недвижимости, работая в аптеке.
  • тесть, который получил подозрения от НАБУ и сбежал из Украины в РФ, а впоследствии был заочно приговорен за коллаборационизм к 8 годам тюрьмы.

Другой подчиненный теперь уже и.о. генпрокурора: снимал видео для своего OnlyFans прямо в служебном кабинете и отправлял сотрудницам суда", - добавил Шабунин.

Что известно об Антоне Ковальском?

В Центре противодействия коррупции рассказали, что Ковальского назначили руководителем прокуратуры Хмельницкой области после скандала вокруг прокуроров с инвалидностью, который начался как раз в Хмельницкой области.

"С 2011 года, то есть с момента покупки, и до 2022 года прокурор указывал, что ездит на Volkswagen Polo, который был оформлен на его брата.

С 2018 года Ковальский и его семья пользовались квартирой в Виннице площадью 79 квадратных метров. Квартирой, оформленной на мать, сразу после приобретения пользовалась семья прокурора. То есть фактически она покупалась именно для нужд семьи прокурора.

В то же время возникают вопросы относительно источника происхождения средств у матери, которая работала в психоневрологической больнице. В 2019 году ее доходы до налогообложения составили 51 тысячу грн; в 2020 – 72 тысячи грн; в 2021 – 122,5 тысяч грн. Сбережений за эти годы не было, поэтому непонятно, как с такими доходами можно было купить квартиру", – отметили в ЦПК.

Также там рассказали, что жена Ковальского родилась в России.

"С 2019 года на неё зарегистрирован новый Nissan Qashqai. Но в разных декларациях указана разная цена этого автомобиля. С 2022 по 2025 год Ковальский указывает, что у супруги и двух его детей была временная защита и право на проживание в Румынии.

В то же время с 2022 по 2024 год у Ковальской было разрешение на работу, а у детей - право на обучение в Канаде. В этот же период Ковальский указывал канадский банковский счет жены. В 2022 году на нем было 6 тысяч канадских долларов", - сообщают в ЦПК.

В марте 2023 года жена Ковальского стала индивидуальным предпринимателем:

"Причем довольно успешным. Ведь за неполный первый год она получила доход в 5,2 млн грн. То есть, если верить декларации, то продажа спортивного питания позволяла зарабатывать более 500 тысяч грн в месяц".

Читайте также: Поставлял "Кинжалы" и "Герань": будут судить заместителя министра обороны РФ Криворучко

Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать отстранение Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
  • Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
  • 14 сентября президент Владимир Зеленский принял решение отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
  • Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
  • Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.
  • 15 сентября президент подписал указ об увольнении Кравченко.
  • 17 сентября президент Зеленский подписал указ, согласно которому обязанности генерального прокурора будет исполнять Антон Ковальский.

Читайте: Заместители генпрокурора прибыли на заседание Комитета ВР: выясняют, кто руководит ОГП

Автор: 

Шабунин Виталий (704) Офис Генпрокурора (3467)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Кого не признач - він з душком
показать весь комментарий
17.09.2026 13:23 Ответить
+11
Буданов теж за Мудрою нічого не помічав
показать весь комментарий
17.09.2026 13:24 Ответить
+11
Там нормальних людей просто не може бути!
показать весь комментарий
17.09.2026 13:30 Ответить

Загрузка...

 
 