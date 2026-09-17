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Зеленський призначив в.о. генпрокурора людину, яка "не помічала" корупцію у власного заступника, - Шабунін

Новий в.о. генпрокурора: Шабунін закликав провести конкурс

Новий в.о. генпрокурора Антон Ковальський, очолюючи прокуратуру Хмельниччини, не помітив низки проблем у деклараціях та діяльності своїх підлеглих.

Про це повідомив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"70% українців не довіряють прокуратурі, а 56% – готові довіряти більше генпрокурору, обраному на відкритому конкурсі з міжнародними експертами", - зазначив він.

"У відповідь Зеленський призначає в.о. ноунейма з Хмельницької прокуратури, який "не помічав" в одного зі власних заступників:

  • майна на 325 тисяч доларів (понад 13 млн грн) набутого за РІК прокурорства. Наприклад його теща, придбала три об’єкти нерухомості, працюючи в аптеці.
  • тестя, який отримав підозри від НАБУ і втік з України до рф.А згодом був заочно засуджений за колабораціонізм до 8 років тюрми.

Інший підлеглий тепер вже в.о. генпрокурора: знімав відео для свого OnlyFans прямо у службовому кабінеті і надсилав співробітницям суду", - додав Шабунін.

Що відомо про Антона Ковальського?

У Центрі протидії корупції розповіли, що Ковальського призначили керівником прокуратури Хмельниччини після скандалу навколо прокурорів з інвалідностями, який почався якраз з Хмельниччини.

"З 2011, тобто з моменту купівлі, і до 2022 року прокурор вказував, що їздить на Volkswagen Polo, яке було записане на його брата.

З 2018 року Ковальський та його родина користувались квартирою у Вінниці площею 79 квадратів. Квартирою, яка записана на матір, одразу після придбання користувалась родина прокурора. Тобто фактично вона купувалась саме для потреб сім’ї прокурора.

Водночас є питання щодо джерела походження коштів у матері, яка працювала в психоневрологічній лікарні. У 2019 році її доходи без оподаткування склали 51 тисяча грн; у 2020 – 72 тисячі грн; у 2021 – 122,5 тисяч грн. Заощаджень за ті роки не було, тому неясно як з такими доходами можна було купити квартиру", - зазначили у ЦПК.

Також там розповіли, що дружина Ковальського народилася у Росії.

"З 2019 року на неї записаний новий Nissan Qashqai. Але у різних деклараціях вказана різна ціна цього авто. З 2022 по 2025 рік Ковальський вказує, що у дружини та двох його дітей був тимчасовий захист та право на проживання в Румунії.

Водночас з 2022 по 2024 Ковальська мала дозвіл на роботу, а діти право на навчання в Канаді. В цей же період Ковальський вказував канадський банківський рахунок дружини. В 2022 році на ньому було 6 тисяч канадських доларів", - кажуть у ЦПК.

У березін 2023 року дружина Ковальського стала ФОПом:

"Причому досить успішним. Адже за нецілий перший рік отримала дохід в 5,2 млн грн. Тобто, якщо вірити задекларованому, то продаж спортивного харчування дозволяв заробляти понад 500 тисяч грн на місяць".

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
  • Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.
  • 14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.
  • Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.
  • Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.
  • 15 вересня президент підписав звільнення Кравченка.
  • 17 вересня президент Зеленський підписав указ, згідно з яким обов’язки генпрокурора виконуватиме Антон Ковальський.

Читайте: Заступники генпрокурора прибули на засідання Комітету ВР: з’ясовують, хто керує ОГП

Автор: 

Шабунін Віталій (701) Офіс Генпрокурора (3819)
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Топ коментарі
+13
Кого не признач - він з душком
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17.09.2026 13:23 Відповісти
+11
Буданов теж за Мудрою нічого не помічав
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17.09.2026 13:24 Відповісти
+10
Там нормальних людей просто не може бути!
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17.09.2026 13:30 Відповісти

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