Зеленський призначив в.о. генпрокурора людину, яка "не помічала" корупцію у власного заступника, - Шабунін
Новий в.о. генпрокурора Антон Ковальський, очолюючи прокуратуру Хмельниччини, не помітив низки проблем у деклараціях та діяльності своїх підлеглих.
Про це повідомив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"70% українців не довіряють прокуратурі, а 56% – готові довіряти більше генпрокурору, обраному на відкритому конкурсі з міжнародними експертами", - зазначив він.
"У відповідь Зеленський призначає в.о. ноунейма з Хмельницької прокуратури, який "не помічав" в одного зі власних заступників:
- майна на 325 тисяч доларів (понад 13 млн грн) набутого за РІК прокурорства. Наприклад його теща, придбала три об’єкти нерухомості, працюючи в аптеці.
- тестя, який отримав підозри від НАБУ і втік з України до рф.А згодом був заочно засуджений за колабораціонізм до 8 років тюрми.
Інший підлеглий тепер вже в.о. генпрокурора: знімав відео для свого OnlyFans прямо у службовому кабінеті і надсилав співробітницям суду", - додав Шабунін.
Що відомо про Антона Ковальського?
У Центрі протидії корупції розповіли, що Ковальського призначили керівником прокуратури Хмельниччини після скандалу навколо прокурорів з інвалідностями, який почався якраз з Хмельниччини.
"З 2011, тобто з моменту купівлі, і до 2022 року прокурор вказував, що їздить на Volkswagen Polo, яке було записане на його брата.
З 2018 року Ковальський та його родина користувались квартирою у Вінниці площею 79 квадратів. Квартирою, яка записана на матір, одразу після придбання користувалась родина прокурора. Тобто фактично вона купувалась саме для потреб сім’ї прокурора.
Водночас є питання щодо джерела походження коштів у матері, яка працювала в психоневрологічній лікарні. У 2019 році її доходи без оподаткування склали 51 тисяча грн; у 2020 – 72 тисячі грн; у 2021 – 122,5 тисяч грн. Заощаджень за ті роки не було, тому неясно як з такими доходами можна було купити квартиру", - зазначили у ЦПК.
Також там розповіли, що дружина Ковальського народилася у Росії.
"З 2019 року на неї записаний новий Nissan Qashqai. Але у різних деклараціях вказана різна ціна цього авто. З 2022 по 2025 рік Ковальський вказує, що у дружини та двох його дітей був тимчасовий захист та право на проживання в Румунії.
Водночас з 2022 по 2024 Ковальська мала дозвіл на роботу, а діти право на навчання в Канаді. В цей же період Ковальський вказував канадський банківський рахунок дружини. В 2022 році на ньому було 6 тисяч канадських доларів", - кажуть у ЦПК.
У березін 2023 року дружина Ковальського стала ФОПом:
"Причому досить успішним. Адже за нецілий перший рік отримала дохід в 5,2 млн грн. Тобто, якщо вірити задекларованому, то продаж спортивного харчування дозволяв заробляти понад 500 тисяч грн на місяць".
Відставка Кравченка та підозра Кривоносу
- Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
- Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
- У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
- За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
- Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
- За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
- Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.
- 14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.
- Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.
- Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.
- 15 вересня президент підписав звільнення Кравченка.
- 17 вересня президент Зеленський підписав указ, згідно з яким обов’язки генпрокурора виконуватиме Антон Ковальський.
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