Зеленський призначив в.о. генпрокурора людину, яка "не помічала" корупцію у власного заступника, - Шабунін

Новий в.о. генпрокурора Антон Ковальський, очолюючи прокуратуру Хмельниччини, не помітив низки проблем у деклараціях та діяльності своїх підлеглих.

Про це повідомив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"70% українців не довіряють прокуратурі, а 56% – готові довіряти більше генпрокурору, обраному на відкритому конкурсі з міжнародними експертами", - зазначив він.

"У відповідь Зеленський призначає в.о. ноунейма з Хмельницької прокуратури, який "не помічав" в одного зі власних заступників:

майна на 325 тисяч доларів (понад 13 млн грн) набутого за РІК прокурорства. Наприклад його теща, придбала три об’єкти нерухомості, працюючи в аптеці.

тестя, який отримав підозри від НАБУ і втік з України до рф.А згодом був заочно засуджений за колабораціонізм до 8 років тюрми.

Інший підлеглий тепер вже в.о. генпрокурора: знімав відео для свого OnlyFans прямо у службовому кабінеті і надсилав співробітницям суду", - додав Шабунін.

Що відомо про Антона Ковальського?

У Центрі протидії корупції розповіли, що Ковальського призначили керівником прокуратури Хмельниччини після скандалу навколо прокурорів з інвалідностями, який почався якраз з Хмельниччини.

"З 2011, тобто з моменту купівлі, і до 2022 року прокурор вказував, що їздить на Volkswagen Polo, яке було записане на його брата.

З 2018 року Ковальський та його родина користувались квартирою у Вінниці площею 79 квадратів. Квартирою, яка записана на матір, одразу після придбання користувалась родина прокурора. Тобто фактично вона купувалась саме для потреб сім’ї прокурора.

Водночас є питання щодо джерела походження коштів у матері, яка працювала в психоневрологічній лікарні. У 2019 році її доходи без оподаткування склали 51 тисяча грн; у 2020 – 72 тисячі грн; у 2021 – 122,5 тисяч грн. Заощаджень за ті роки не було, тому неясно як з такими доходами можна було купити квартиру", - зазначили у ЦПК.

Також там розповіли, що дружина Ковальського народилася у Росії.

"З 2019 року на неї записаний новий Nissan Qashqai. Але у різних деклараціях вказана різна ціна цього авто. З 2022 по 2025 рік Ковальський вказує, що у дружини та двох його дітей був тимчасовий захист та право на проживання в Румунії.

Водночас з 2022 по 2024 Ковальська мала дозвіл на роботу, а діти право на навчання в Канаді. В цей же період Ковальський вказував канадський банківський рахунок дружини. В 2022 році на ньому було 6 тисяч канадських доларів", - кажуть у ЦПК.

У березін 2023 року дружина Ковальського стала ФОПом:

"Причому досить успішним. Адже за нецілий перший рік отримала дохід в 5,2 млн грн. Тобто, якщо вірити задекларованому, то продаж спортивного харчування дозволяв заробляти понад 500 тисяч грн на місяць".

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.

Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.

15 вересня президент підписав звільнення Кравченка.

17 вересня президент Зеленський підписав указ, згідно з яким обов’язки генпрокурора виконуватиме Антон Ковальський.

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