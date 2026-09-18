В.о. генпрокурора Ковальський провів нараду: визначили першочергові кроки в роботі органів прокуратури

Виконувач обов’язків Генерального прокурора Антон Ковальський провів нараду з керівниками структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур, під час якої визначили першочергові рішення та завдання для системи прокуратури.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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"Багато негативу"

Як наголошується, зміни в керівництві не впливають на безперервність роботи органів прокуратури. Офіс Генерального прокурора та регіональні прокуратури продовжують виконувати свої повноваження у повному обсязі, а всі визначені завдання мають здійснюватися у звичайному робочому режимі.

"Моє завдання зараз - забезпечити чітку організацію роботи системи та контроль за її результативністю", - зазначив Ковальський.

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За його словами, зараз на прокуратуру спрямовано багато негативу.

Через дії окремих працівників постраждав авторитет всього органу, і це не завжди справедливо. Тому наше завдання продовжувати чесно та професійно виконувати свою роботу та відновлювати авторитет прокуратури", - додав він.

Про що йшлося на нараді

Одне з перших рішень, озвучених на нараді, стосується кадрової роботи. Доручено керівникам утриматись від ухвалення рішень щодо призначення прокурорів відповідно до перехідних положень Закону України "Про прокуратуру". Одночасно буде проведено аудит усіх призначень, здійснених на цій підставі протягом останнього року.

Окрему увагу приділили результативності роботи прокуратур у регіонах. Керівникам доручено зосередитися на якості роботи у кримінальних провадженнях та конкретних результатах за кожним напрямом.

"Для нас кінцевим результатом має бути законний та справедливий вирок у суді за вчинення злочину, решта це лише процес", - сказав Ковальський.

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Також поставлено завдання посилити роботу не лише щодо кримінальних правопорушень в економічній сфері, а й у напрямку протидії загальнокримінальній злочинності та правопорушенням, які безпосередньо впливають на безпеку громадян на місцях.

Також зазначається, що пріоритетні напрями роботи органів прокуратури залишаються незмінними.

Водночас до керівників усіх рівнів визначено чіткі вимоги - дисципліна, професійність, доброчесність та відповідальність за результат.

За підсумками наради керівники самостійних структурних підрозділів ОГП та обласних прокуратур отримали настанови для роботи.

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