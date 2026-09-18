Фигурант "Карфагена" Кропива до сих пор не отстранен из ОГП, Кравченко заявлял об обратном, - ЦПК

Спустя две недели после начала операции НАБУ и САП "Карфаген" один из ключевых подозреваемых по этому делу — сотрудник Офиса генерального прокурора Сергей Кропива — по-прежнему остается на своей должности. Он находится под стражей с залогом в 120 миллионов гривен.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Центра противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что говорит ОГП?

По состоянию на 17 сентября Кропива не только не уволен, но и формально не отстранен от должности заместителя начальника департамента международного сотрудничества, хотя и находится сейчас в СИЗО.

В ОГП заявляют, что такой приказ генерального прокурора до сих пор "не регистрировался".

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Заявление Кравченко

Об отстранении Кропивы от исполнения служебных обязанностей еще в начале расследования НАБУ "Карфаген" заявил экс-генпрокурор Руслан Кравченко.

"В отношении сотрудника Офиса генерального прокурора, фигурирующего в расследовании, решения уже приняты. Он отстранен от исполнения служебных обязанностей. Поручил подготовить кадровое решение об увольнении в соответствии с предусмотренной законом процедурой", — писал Кравченко 6 сентября.

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Операция "Карфаген"

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.

Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.

Вслед за ним из органов прокуратуры уволилась и заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко, фигурирующая в расследовании антикоррупционных органов

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