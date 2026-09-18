Фігурант "Карфагена" Кропива досі не відсторонений з ОГП, Кравченко заявляв про протилежне, - ЦПК

Після двох тижнів від початку операції НАБУ та САП "Карфаген" один із ключових підозрюваних у цій справі — посадовець Офісу генерального прокурора Сергій Кропива — досі залишається на посаді. Він перебуває під вартою із заставою у 120 мільйонів гривень.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит Центру протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже ОГП?

Станом на 17 вересня Кропива не лише не звільнений, а й формально не відсторонений від посади заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва, хоч і нині перебуває в СІЗО.

В ОГП кажуть, що такий наказ генерального прокурора досі "не реєструвався".

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Заява Кравченка

Про відсторонення Кропиви від виконання службових обов’язків ще на початку розслідування НАБУ "Карфаген" заявив ексгенпрокурор Руслан Кравченко.

"Щодо працівника Офісу генерального прокурора, який фігурує в розслідуванні, рішення вже ухвалені. Його відсторонено від виконання службових обов’язків. Доручив підготувати кадрове рішення про звільнення за передбаченою законом процедурою", — писав Кравченко 6 вересня.

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Операція "Карфаген"

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.

Слідом за ним з органів прокуратури звільнилася і заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні антикорупційних органів

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