Операція "Карфаген": Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Кропиві без змін

Апеляційна палата ВАКС розглянула скаргу на запобіжний захід колишньому заступнику керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора Сергію Кропиві, який фігурує у справі "Карфаген".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

На попередньому засіданні, 15 вересня, захис Кропиви просив суд зменшити йому розмір застави зі 120 млн грн до 2 мільйонів гривень.

За словами Кропиви, він не має таких коштів.

"У моїй декларації немає таких грошей. Я не можу заплатити таку заставу. Я прошу зменшення застави до суми, яку можу заплатити - до 2 млн грн", - сказав він.

Підозрюваний заперечив, що намагався переховуватися, а перебував у Львові в погодженому відрядженні.

Також він зазначив, що "не отримував вигоди від кол-центрів та "не отримував неправомірної вигоди і від генпрокурора".

В одній з розмов за 18 лютого 2026 року Кропива уточнював, скільки кол-центрів "кришували", і йому відповідав інший фігурант - 469.

А вже станом на березень 2026 їх було 505.

"Це та кількість кол-центрів, кришування яких, по суті, забезпечувалося", - додав прокурор, зазначивши, що орієнтовна сума з одного кол-центру скаладала $7 тис. на місяць.

"Акумуляція готівкових коштів, і загалом грошових коштів за кришування кол-центрів, могла складати $3,5 млн на місяць. Тому про яку непомірну суму заставит ми можемо казати?" - сказав він.

Що кажуть у САП?

За даними сторони обвинувачення, Кропива інструктував учасників злочинної організації про те, як діяти, якщо НАБУ ставитиме питання та як себе убезпечити від викриття представниками антикорупційних органів.

Також, за даними САП, крім генпрокурора Кропива комунікував з іншими особами.

"Зокрема з Офісу Президента, зокрема з керівіником Одеської ОВА. Що свідчить про те, що не лише генпрокурор був дотичний, або міг би вжити відповідних заходів, які могли б перешкодити кримінальному провадженню", - зазначив прокурора.

Заява Кропиви

Кропива заявив, що 3-4 вересня перебував у відрядженні у Львові. Водночас на питання судді про мету відрядження відповів, що не пам'ятає.

Також Кропива розповів, що під час відрядження спілкувався з низкою працівників Львівської обласної прокуратури, а також з керівником Львівської обласної прокуратури Меретом.

На питання судді, які ім'я та по-батькові Мерета Кропива відповів, що не пам'ятає.

Що вирішив суд?

Колегія суддів ухвалила рішення, що апеляційні скарги захисників залишили без задоволення.

Запобіжний захід залишили без змін - тримання під вартою із можливістю внесення застави у 120 млн грн.

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Операція "Карфаген"

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.

Слідом за ним з органів прокуратури звільнилася і заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні антикорупційних органів

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