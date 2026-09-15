Справа "Карфаген": "Музу" Івахненко залишили під вартою

Апеляційна палата ВАКС залишила фігурантку операції "Карфаген" Єлизавету Івахненко (Музу) під вартою із альтернативною заставою у 20 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Захист Івахненко просив суд скасувати тримання під вартою та застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання або домашнього арешту з електронним браслетом та зменшити розмір застави.

На думку адвоката, є також сумнів у співмірності визначеного розміру застави майновому стану Івахненко.

Івахненко під час виступу заявила, що її доходи задекларовано, вона працювала в університеті та міжнародному фонді, а також займалася підприємницькою діяльністю.

За словами підозрюваної, протяггом 2020-2025 років вона отримала від контрагентів 3 388 000 гривень, а як ФОП у 2025 році дохід становив близько 7 млн грн.

Івахненко зазначила, що надавала юридичні та консультаційні послуги, а також займалася перевіркою сайтів.

Підозрювана підтвердила, що має нежитлове приміщення вартістю близько 7 млн грн.

Вона також заперечила, що знала про нібито злочинну організацію та не вважає себе винною.

Водночас прокурор під час засідання заявив, що Івахненко вчиняла дії, щоб перешкоджати провадженню. Зокрема йдеться про приховування свого майна та видаляла фото із соцмереж з Мадриду.

Що вирішив суд?

Колегія залишила ухвалу суду першої інстанції без змін. Відтак, Івахненко залишиться під вартою з альтернативою внесення 20 млн гривень застави.

Читайте: Зараз не можуть призначити т.в.о. генпрокурора, бо не встановлено всіх фігурантів "Карфагену", - "слуга народу" Кицак

Операція "Карфаген"

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.

Слідом за ним з органів прокуратури звільнилася і заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні антикорупційних органів

Також читайте: "Муза" Івахненко хотіла працювати заступницею міністра освіти, - прокурор САП