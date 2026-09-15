Дело "Карфаген": "Музу" Ивахненко оставили под стражей

Апелляционная палата ВАКС оставила фигурантку операции "Карфаген" Елизавету Ивахненко (Музу) под стражей с альтернативным залогом в размере 20 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Защита Ивахненко просила суд отменить содержание под стражей и применить меру пресечения в виде личного обязательства или домашнего ареста с электронным браслетом, а также уменьшить размер залога.

По мнению адвоката, также существуют сомнения в соразмерности установленного размера залога имущественному положению Ивахненко.

Ивахненко во время выступления заявила, что её доходы задекларированы, она работала в университете и международном фонде, а также занималась предпринимательской деятельностью.

По словам подозреваемой, в течение 2020-2025 годов она получила от контрагентов 3 388 000 гривен, а в качестве индивидуального предпринимателя в 2025 году ее доход составил около 7 млн грн.

Ивахненко отметила, что оказывала юридические и консультационные услуги, а также занималась проверкой сайтов.

Подозреваемая подтвердила, что владеет нежилым помещением стоимостью около 7 млн грн.

Она также отрицала, что знала о якобы преступной организации, и не считает себя виновной.

В то же время прокурор во время заседания заявил, что Ивахненко совершала действия, чтобы препятствовать расследованию. В частности, речь идет о сокрытии своего имущества и удалении фотографий из социальных сетей, сделанных в Мадриде.

Какое решение принял суд?

Коллегия оставила постановление суда первой инстанции без изменений. Таким образом, Ивахненко останется под стражей с альтернативой внесения залога в размере 20 млн гривен.

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Операция "Карфаген"

Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко был помещен под стражу с залогом в 20 млн грн.

Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.

Вслед за ним из органов прокуратуры уволилась и заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко, фигурирующая в расследовании антикоррупционных органов

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