Апелляция ВАКС рассматривает жалобу на меру пресечения фигуранту дела "Карфаген" Кропиве

Апелляционная палата ВАКС рассматривает жалобу на меру пресечения бывшему заместителю руководителя подразделения Офиса Генерального прокурора Сергею Кропиве, фигурирующего в деле "Карфаген".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

На предыдущем заседании, 15 сентября, защитник Кропивы просил суд уменьшить размер залога с 120 млн грн до 2 миллионов гривен.

По словам Кропивы, у него нет таких средств.

"В моей декларации нет таких денег. Я не могу заплатить такой залог. Я прошу уменьшить залог до суммы, которую могу заплатить — до 2 млн грн", — сказал он.

Подозреваемый опроверг, что пытался скрываться, а находился во Львове в согласованной командировке.

Также он отметил, что "не получал выгоды от колл-центров и не получал неправомерной выгоды от генерального прокурора".

Что говорят в САП?

По данным стороны обвинения, Кропива инструктировал участников преступной организации о том, как действовать, если НАБУ будет задавать вопросы, и как уберечься от разоблачения представителями антикоррупционных органов.

Кроме того, по данным САП, помимо генерального прокурора Кропива поддерживал связь с другими лицами.

"В частности, с Офисом Президента, в том числе с руководителем Одесской ОГА. Что свидетельствует о том, что не только генпрокурор был причастен к делу или мог бы принять соответствующие меры, которые могли бы помешать уголовному производству", — отметил прокурор.

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Операция "Карфаген"

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.

Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.

Вслед за ним из органов прокуратуры уволилась и заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко, фигурирующая в расследовании антикоррупционных органов

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