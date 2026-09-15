ВАКС продлил процессуальные обязательства Ермаку, но без ношения браслета из-за риска для здоровья

Высший антикоррупционный суд продлил процессуальные обязательства, возложенные на подозреваемого Ермака, однако не продлил требование носить электронное средство контроля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВАКС.

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Подробности

Подозреваемый обязан:

– являться по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

– сообщать следователю (детективу), прокурору и суду об изменении места жительства и работы;

– не покидать пределы ранее установленных населенных пунктов;

– сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, дипломатические паспорта, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

– воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении следственного судьи (другими подозреваемыми в рамках данного производства и свидетелями), по поводу обстоятельств, изложенных в уведомлении о подозрении.

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Почему Ермаку отменили ношение браслета

Отдельно отметим, что согласно пояснениям независимого медицинского специалиста, дальнейшее ношение электронного средства контроля может представлять угрозу для жизни и здоровья человека. Это обстоятельство стало одним из оснований, по которым ВАКС отказал в продлении этой процессуальной обязанности.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"