ВАКС продлил процессуальные обязательства Ермаку, но без ношения браслета из-за риска для здоровья
Высший антикоррупционный суд продлил процессуальные обязательства, возложенные на подозреваемого Ермака, однако не продлил требование носить электронное средство контроля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВАКС.
Подробности
Подозреваемый обязан:
– являться по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
– сообщать следователю (детективу), прокурору и суду об изменении места жительства и работы;
– не покидать пределы ранее установленных населенных пунктов;
– сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, дипломатические паспорта, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
– воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении следственного судьи (другими подозреваемыми в рамках данного производства и свидетелями), по поводу обстоятельств, изложенных в уведомлении о подозрении.
Почему Ермаку отменили ношение браслета
Отдельно отметим, что согласно пояснениям независимого медицинского специалиста, дальнейшее ношение электронного средства контроля может представлять угрозу для жизни и здоровья человека. Это обстоятельство стало одним из оснований, по которым ВАКС отказал в продлении этой процессуальной обязанности.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" было легализовано более 460 миллионов гривен.
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
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Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
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После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
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После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о необоснованности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление о подозрении, полученное им от НАБУ, с"публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - его взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
- 18 мая Ермак вышел из СИЗО.
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