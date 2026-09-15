ВАКС продовжив процесуальні обов’язки Єрмаку, але зняв браслет через ризик для здоров’я

Вищий антикорупційний суд продовжив покладені на підозрюваного Єрмака процесуальні обов’язки, однак не продовжив вимогу носити електронний засіб контролю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. із посиланням на ВАКС.

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Подробиці

Підозрюваний має:

– прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

– повідомляти слідчого (детектива), прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

– не відлучатись за межі раніше встановлених населених пунктів;

– здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, дипломатичні паспорти, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

– утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі слідчого судді особами (іншими підозрюваними у провадженні та свідками) з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру.

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Окремо зазначимо, що відповідно до пояснень незалежного медичного спеціаліста, подальше носіння електронного засобу контролю може становити загрозу для життя та здоров’я особи. Ця обставина стала однією з підстав, з яких ВАКС відмовив у продовженні цього процесуального обов’язку.

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