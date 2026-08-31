Застава за Єрмака та інших фігурантів: НАБУ та САП перевірять законність походження коштів

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевірять законність походження коштів, які заходили на рахунки Вищого антикорупційного суду як внесення застави за підозрюваних у низці кримінальних проваджень. Зокрема, і законність коштів, внесених за колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це розповів керівник САП Олександр Клименко в інтерв'ю на YouTube-каналі "Є питання", інформує Цензор.НЕТ.

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Перевірки застав у багатьох справах

Журналістка запитала Клименка, чи будуть НАБУ і САП перевіряти, чим заплатили заставу за Єрмака. На що той відповів:

"Питання досить цікаве. У нас були там певні підозри стосовно внесення тих чи інших застав у наших розслідуваннях, і ми будемо перевіряти це, наскільки це можливо. Постфактум – а не онлайн – підтвердити все це складніше, але в принципі в цьому напрямку ми будемо рухатися".

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Співпраця з банківським фінмоніторингом

За словами керівника САП, в цьому питанні загалом є напрацьований і дієвий механізм.

"Є механізм. Він досить ефективний, якщо він працює відповідно до закону і нема там ручного якогось втручання. Відбувається моніторинг коштів, як вони вносяться на банківські рахунки тих чи інших фізичних осіб, ФОПів, юридичних осіб. Це (робить, - ред.) підрозділ фінансового моніторингу в самому банку", – сказав Клименко.

Він пояснив, що в разі виявлення підозрілої операції цей підрозділ повинен інформувати про такі транзакції Державну службу фінансового моніторингу.

На уточнювальне запитання, чи стосуватиметься така перевірка грошей, внесених за Єрмака, Клименко зазначив, що вони планують перевіряти кошти не лише у цьому провадженні, а й у багатьох інших.

Крім того, очільник САП додав, що антикорупційні органи нерідко здійснюють подібні перевірки одразу і без реєстрації кримінального провадження.

"Ми звертаємося до служби фінансового моніторингу без реєстрації кримінальних проваджень, щоб вони там провели, відстежили ланцюг взагалі появи коштів в фінансовій системі. Якщо ланцюг починається, наприклад, з внесення готівки незрозумілими людьми, які не мають джерел доходів на банківські рахунки одних юридичних осіб і потім по ланцюгу вони передаються і попадають в на рахунок ВАКС, то в принципі це викликає підозри і вони мають це перевіряти",- сказав Клименко.

На запитання про те, чи має САП зараз підстави припускати, що із заставою Єрмака виникла така ж ситуація, як із заставою для ексміністра енергетики Германа Галущенка, Клименко відповів, що не хоче висувати версій чи теорій, а потрібно спершу зібрати фактаж і вже на його основі робити висновки.

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Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

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