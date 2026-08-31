Залог за Ермака и других фигурантов: НАБУ и САП проверят законность происхождения средств

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проверят законность происхождения средств, поступавших на счета Высшего антикоррупционного суда в качестве залога за подозреваемых по ряду уголовных дел. В частности, будет проверена законность средств, внесенных за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом рассказал руководитель САП Александр Клименко в интервью на YouTube-канале "Есть вопросы", сообщает Цензор.НЕТ.

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Проверки залогов по многим делам

Журналистка спросила Клименко, будут ли НАБУ и САП проверять, чем был внесен залог за Ермака. На что тот ответил:

"Вопрос довольно интересный. У нас были там определенные подозрения относительно внесения тех или иных залогов в наших расследованиях, и мы будем проверять это, насколько это возможно. Постфактум — а не в режиме реального времени — подтвердить все это сложнее, но в принципе в этом направлении мы будем двигаться".

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Сотрудничество с банковским финмониторингом

По словам руководителя САП, в этом вопросе в целом существует отработанный и действенный механизм.

"Механизм есть. Он достаточно эффективен, если работает в соответствии с законом и не сопровождается каким-либо ручным вмешательством. Проводится мониторинг средств, как они поступают на банковские счета тех или иных физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. Этим занимается подразделение финансового мониторинга в самом банке", — сказал Клименко.

Он пояснил, что в случае выявления подозрительной операции это подразделение должно информировать о таких транзакциях Государственную службу финансового мониторинга.

На уточняющий вопрос, будет ли такая проверка касаться денег, внесенных от имени Ермака, Клименко отметил, что они планируют проверять средства не только в рамках этого дела, но и во многих других.

Кроме того, глава САП добавил, что антикоррупционные органы нередко проводят подобные проверки сразу и без регистрации уголовного производства.

"Мы обращаемся в службу финансового мониторинга без регистрации уголовных дел, чтобы они отследили цепочку появления средств в финансовой системе в целом. Если цепочка начинается, например, с внесения наличных непонятными людьми, не имеющими источников доходов, на банковские счета одних юридических лиц, а затем по цепочке они передаются и попадают на счет ВАКС, то в принципе это вызывает подозрения, и они должны это проверять", — сказал Клименко.

На вопрос о том, есть ли у САП сейчас основания предполагать, что с залогом Ермака возникла такая же ситуация, как с залогом для экс-министра энергетики Германа Галущенко, Клименко ответил, что не хочет выдвигать версий или теорий, а нужно сначала собрать факты и уже на их основе делать выводы.

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Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" было легализовано более 460 миллионов гривен.

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о необоснованности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление о подозрении, полученное им от НАБУ, с "публичным давлением на правоохранительные органы".

14 мая Ермаку избрали меру пресечения — его взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

18 мая Ермак вышел из СИЗО.

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